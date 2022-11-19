Доступно официальное обновление Android 13 One UI 5 для Galaxy Z Flip 3

Компания Samsung запустила Андроид 13 И Один пользовательский интерфейс 5.0 Обновление для значительно большего количества устройств каждый день. Сегодня большое обновление для Галактика З Флип 3. Первая стабильная сборка Android 13 Z Flip 3 поставляется с версией прошивки F711BXXU3DVK3 Он только что начал развертывание в Индии, мы скрещиваем пальцы, и в ближайшие несколько дней его внедрение будет расширено на другие рынки.

Складные устройства Samsung не получают обновления Android 13/One UI 5.0 такими же темпами, как линейки Galaxy S и Galaxy Note, но приятно видеть, что компания начинает это менять. Одно обновление пользовательского интерфейса 5.0 для Galaxy Z Flip 3 Это происходит вслед за обновлением для Galaxy Z Fold 3.. Таким образом, Z Fold 2 остается единственным подходящим складным устройством от Samsung, которое не обновлялось, но опять же, скрестим пальцы, и это не так давно.

Что касается новых функций, видео на YouTube, которые вы можете посмотреть ниже, дадут вам хорошее представление о том, чего ожидать. В One UI 5.0 есть много новых функций, хотя для тех, кто интересуется, не так много — или вообще ничего — в плане функций, разработанных специально для линейки Galaxy Z Flip.

Galaxy Z Flip 3 Android 13 и обновление One UI 5.0 поставляются в комплекте с Патч безопасности за ноябрь 2022 г.а скачать можно по воздуху с телефона Настройки » Обновление ПО существующий. Полная прошивка также доступна в наших архивах для тех, кто не любит ждать и может использовать свой компьютер для обновления своего Galaxy Z Flip 3 (если вы пойдете по этому пути, обязательно загрузите прошивку для вашей конкретной модели и страны. чтобы не было проблем).