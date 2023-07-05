Доходы нефтегазового бюджета России за январь-июнь сократились почти вдвое

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МОСКВА (Рейтер) — Данные Минфина России в среду показали, что доходы от нефти и газа упали на 47% до 3,38 трлн рублей (37,4 млрд долларов) в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. объемы продаж.

Доходы от продажи нефти и газа имеют решающее значение для экономики России, ориентированной на сырьевые товары, и для финансирования так называемой «специальной военной операции» на Украине.

Доходы от нефти и газа в июне упали на 26,4% в годовом исчислении до 528,6 млрд рублей — менее резко, чем падение на 36% в мае.

Доходы России от энергоресурсов сократились из-за ограничения западными ценами на нефть и закрытия газопровода «Северный поток» в Европу, который был взорван в сентябре прошлого года. Следователи пока не установили виновного.

Дефицит бюджета России за первые пять месяцев года составил $42 млрд, что уже на 17% превышает план на весь 2023 год.

Доходы нефтегазового бюджета за июнь снизились на 7,4% по сравнению с маем в основном за счет снижения поступлений от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть и газ и от экспортных пошлин на природный газ.

Выручка НДПИ упала до 631,6 млрд рублей в июне с 703,6 млрд рублей в мае, а экспортная пошлина снизилась до 57,7 млрд рублей с 66,1 млрд рублей в мае.

Бюджетная поддержка НПЗ за счет «обратного налога на добычу нефти» сократилась до 73,9 млрд рублей с 91 млрд рублей в мае.

Выплаты НПЗ в рамках «демпфирующего механизма», введенного для предотвращения использования компаниями более высоких экспортных цен на топливо и защиты внутреннего рынка, снизились до 78,6 млрд рублей со 103,5 млрд рублей в мае.

Минфин ожидает, что нефтегазовые доходы в этом году упадут на 23% до 8,94 трлн рублей, а дефицит бюджета составит почти 3 трлн рублей, или 2% ВВП.

(1 доллар = 90,5000 рублей)

(Репортаж Дарьи Корсунской) Автор Владимир Солдаткин; Монтаж Марк Тревельян

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