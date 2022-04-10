Доходы от нефти и газа обеспечивают российской экономике подушку безопасности в размере 3,4 млрд долларов.

Россия увеличила фонд поддержки своей экономики, пострадавшей от санкций, за счет дополнительных доходов от нефти и газа в размере 3,4 миллиарда долларов благодаря более высоким ценам на энергоносители с начала войны с Украиной, поскольку она приближается к первому дефолту с 1998 года.

В воскресенье Москва заявила, что направит дополнительно 273,4 млрд рупий (3,4 млрд долларов) в свой фонд на черный день, из которых 271,6 млрд рупий поступит от доходов от нефти и газа, полученных в первом квартале этого года.

В правительстве заявили, что дополнительные средства «будут направлены, в том числе, на реализацию мер, направленных на обеспечение экономической стабильности в условиях внешних санкций». По прогнозам экономистов, в этом году российская экономика сократится на 10 процентов.

Несмотря на это, прибыль от экспорта товаров и строгий контроль за движением капитала помогли Москве стабилизировать свою валюту и предотвратить финансовый крах перед лицом жестких экономических санкций, введенных западными странами и их партнерами.

До сих пор российская экономика поддерживалась доходами от нефти и газа и строгим контролем за движением капитала, что не позволяло большинству иностранных трейдеров отказаться от своих инвестиций.

Тем не менее, S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг России до «выборочного дефолта» в эти выходные после того, как Москва объявила, что произведет платежи по последнему траншу своих иностранных облигаций в рублях, когда они должны быть выплачены в долларах.

Россия продолжала выплаты по долларовым облигациям с самого начала вторжения, сбивая с толку ожидания многих инвесторов, что западные санкции и ограничения на российскую валюту подтолкнут страну к первому с 1998 года дефолту в иностранной валюте.

Но на прошлой неделе Москва должна была выплатить купоны на 84 миллиона долларов и непогашенные облигации на 552 миллиона долларов, которые она предложила выплатить в рублях вместо долларов после того, как власти США заблокировали банки США в обработке платежа.

У Москвы есть 30-дневный льготный период, чтобы получить деньги для инвесторов до дефолта, но Standard & Poor’s заявило, что это маловероятно.

«В настоящее время мы не ожидаем, что инвесторы смогут конвертировать эти рублевые платежи в доллары, эквивалентные первоначально причитающимся суммам, или что правительство конвертирует эти платежи в течение 30-дневного льготного периода», — говорится в примечании Standard & Poor’s.

«Вероятно, что в ближайшие недели санкции против России будут усилены, что препятствует желанию и техническим возможностям России соблюдать условия своих обязательств перед держателями внешнего долга», — добавила она.

На прошлой неделе Соединенные Штаты ввели самые строгие санкции в отношении Сбербанка, крупнейшего финансового учреждения России, и Альфа-банка, крупнейшего частного банка страны, запретив кредиторам вести дела с любыми американскими учреждениями или частными лицами. Он также запретил любые новые инвестиции США в Россию.

В конце прошлой недели Евросоюз также одобрил пятый пакет санкций, включая запрет на импорт российского угля.

Дефолт считается выборочным, если он затрагивает одни международные платежи, но не затрагивает другие.

Россия заявила, что любой дефолт — если он произойдет — будет «искусственным», поскольку она способна платить, но если ее золотовалютные резервы останутся под угрозой, она будет производить платежи в рублях.

В прошлом месяце рейтинговое агентство Fitch предупредило, что попытка выплаты процентов в долларах в российской валюте будет сигнализировать о «начале дефолта или аналогичного дефолту процесса».

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