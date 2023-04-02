До ареста американского репортера Россия терпела неудачи из-за подозреваемых шпионов, разоблаченных западными правительствами.

До ареста репортера Wall Street Journal в четверг Россия потерпела ряд досадных неудач в своих операциях внешней разведки: сотни подозреваемых в шпионаже в пользу России были высланы или обвинены в шпионаже в западных странах.

Польша в этом месяце арестовала девять россиян, обвинив их в возможном заговоре саботаж железных дорог, доставляющих западную военную помощь Украине. На прошлой неделе власти США разоблачили предполагаемого российского шпиона вычтено Прокуратура утверждает, что будучи бразильским аспирантом Школы перспективных международных исследований Джона Хопкинса, он пытался устроиться на работу в Международный уголовный суд в Гааге.

Сергей Владимирович Черкасов при въезде в Бразилию. Министерство юстиции США

ШвецияИ Норвегия Германия заявляет, что они раскрыли и предотвратили попытку российского шпионажа в последние месяцы Греция Она сообщила новостным агентствам, что владелец ателье в Афинах на самом деле подозревается в шпионаже в отношении России.

Глава британской службы внешней разведки МИ-6 заявил, что почти половина российских шпионов, работающих под дипломатическим прикрытием в Европе, были высланы в течение шести месяцев после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Бывший высокопоставленный сотрудник контрразведки США, осведомленный в этом вопросе, сказал, что ФБР и ЦРУ помогли союзным странам поймать необычно большое количество российских шпионов с начала войны. Аресты были направлены против россиян, действующих как «нелегалы» с вымышленными именами и паспортами, в отличие от российских шпионов, назначенных в посольства, которые пользовались правовой защитой.

Официальный представитель США, не уполномоченный публично говорить о деликатных вопросах разведки за границей, сказал, что США не всегда играли роль в арестах. «Многие страны обладают сильным потенциалом, чтобы в одиночку противостоять усилиям российской разведки», — сказал чиновник.

Но бывшие сотрудники разведки заявили, что еще слишком рано определять причину, побудившую режим президента России Владимира Путина арестовать в четверг американского журналиста Ивана Гершковича и обвинить его в шпионаже, что его газета и правительство США опровергли и назвали совершенно безосновательным.

Офицеры сопроводили Ивана Гершковича из Лефортовского суда к машине, которая ждала его в Москве в четверг. Александр Земляниченко / AP

Путин может использовать свою внутреннюю аудиторию для усиления сообщения о том, что Запад планирует ослабить Россию, или он может искать козырь, чтобы добиться уступок от Запада, включая, возможно, освобождение россиян, обвиняемых в шпионаже за границей.

Эти решения часто определяются внутренней политической динамикой в ​​России. Хотя у Путина все под контролем, он явно хочет создать такие нарративы, что иностранцы создают проблемы. сказал Джон Сивер, бывший высокопоставленный офицер ЦРУ, базировавшийся в России и соучредитель Spycraft Entertainment.

«Здесь много чего сходится, и трудно сказать, что это такое, но это явно часть кремлевского арсенала. Они могут использовать его, чтобы обменять на кого-то», — сказал Севьер.

Россия арестовала американскую профессиональную баскетболистку Бритни Гренье в прошлом году по обвинению в употреблении наркотиков и приговорила ее к девяти годам тюремного заключения. Она была освобождена в декабре в обмен на Виктора Бута, торговца оружием, который отбывал 25-летний тюремный срок в США.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в четверг исключил скорый обмен пленными между Гершковичем.

«Я не буду сейчас рассматривать это дело, потому что люди, которых ранее обменяли, уже отбыли наказание», — цитируют Рябкова российские информагентства.

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Официальный представитель Конгресса, знакомый с этим вопросом, сказал: «Вполне вероятно, что давление, которое Соединенные Штаты и их союзники оказывают на российские шпионские службы по всему миру, является фактором, но еще слишком рано говорить об этом. Мы просто не знаем». ».

В прошлом европейские власти часто преуменьшали случаи подозреваемых в шпионаже в публичных заявлениях. Но после вторжения в Украину произошло множество громких арестов, сопровождавшихся публичными обещаниями высокопоставленных европейских чиновников предотвратить попытку российского шпионажа.

«Российские спецслужбы находятся под давлением, — сказал Зайфер, — и они должны показать, что они что-то делают». «Когда так много, особенно нелегалов, заворачиваются, это говорит о том, что больше говорят русские — есть больше источников для американской разведки». (Под «нелегальными» Sipher подразумеваются русские, которых отправляют жить в страну, постоянно замаскированные под фальшивыми именами и без дипломатического прикрытия, в отличие от шпионов, выдающих себя за дипломатов.)

Однако остается неясным, какой ущерб могли нанести подозреваемые российские шпионы до своего ареста, в том числе предполагаемый высокопоставленный шпион немецкой секретной службы, обвиненный в передаче секретов Москве.

Грязные шпионы?

В некоторых случаях детали предполагаемого российского шпионажа кажутся неортодоксальными, поскольку, по словам западных официальных лиц и бывших сотрудников разведки США, обвиняемые не смогли эффективно замести следы.

Когда Сергей Черкасов, гражданин России, которого власти США на прошлой неделе обвинили в шпионаже в пользу Москвы под бразильским псевдонимом, узнал, что его приняли в престижную Школу перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса, согласно судебным документам, он был в восторге.

Сергей Владимирович Черкасов из видео. Министерство юстиции США

«Мы выиграли, брат. Теперь мы в лиге больших мальчиков», — сказал он своему российскому менеджеру, согласно уголовному иску, поданному в федеральный суд.

Он описал амбициозные планы внедриться в политическую элиту Вашингтона в сообщениях, напоминающих телешоу «Американцы».

Но власти в конце концов получили доступ к компьютерам и электронике Черкасова, обнаружив золотую жилу электронных писем его российскому начальству, записи о незаконных банковских переводах и договоренности о том, где оставлять секретные сообщения или «тайники», согласно судебным документам.

Прокуратура заявила, что Черкасову было предъявлено обвинение в деятельности в качестве агента иностранной державы, мошенничестве с визами, банковском мошенничестве, мошенничестве с использованием электронных средств и других обвинениях, вытекающих из его предполагаемой незаконной деятельности в Соединенных Штатах.

Он находится в заключении в Бразилии за мошенничество.