До недавнего времени люди принимали «факт» инопланетян в Солнечной системе.

Один из самых интересных аспектов истории человеческих поисков, направленных на выяснение того, существует ли другая жизнь во Вселенной, и есть ли у кого-то из них умные способности, которые можно распознать такими, какие мы есть, – это то, насколько наши философские настроения менялись взад и вперед на протяжении веков.

Сегодня мы являемся свидетелями своего рода «золотого века» в плане энергичной работы над ответами. Большая часть этой работы проистекает из переплетающихся революций в науке об экзопланетах и ​​исследованиях Солнечной системы, а также наших постоянных открытий об огромном разнообразии и постоянстве жизни здесь, на Земле. Вместе эти области исследования дали нам места для поиска, явления, на которые нужно обратить внимание, и увеличили уверенность в том, что мы быстро приближаемся к точке, когда наше техническое мастерство может превысить порог, необходимый для поиска некоторых ответов о жизни в другом месте.

В этом миксе идут поиски внеземного разума (SETI); По мере того, как мы привыкли к представлению о том, что технологическая реструктуризация и изменение целей материи – это то, что мы можем и должны активно исследовать. Если не по какой-либо другой причине, кроме как изменить назначение вещества, здесь, на Земле, оно стало более видимым и заряженным, и поэтому необходимо оценить и отрегулировать его, чтобы помочь с его долгосрочным выживанием. Но этот поиск под названием SETI и поиск “Технические подписи«Он по-прежнему сталкивается с некоторыми серьезными проблемами, не последняя из которых решает проблему после десятилетий получения менее звездного распределения научных ресурсов.

Что действительно круто, так это то, что мы действительно были здесь разными способами и делали все это раньше, а не недавно, и не с тем же набором инструментов, который мы теперь должны передать.

В Западной Европе за период с примерно четырехсот лет до прошлого столетия проблема внеземной жизни, похоже, была не столько «если», сколько «что». Известные ученые, такие как Кристиан Гюйгенс, писали в своей книге Космотеорос Из “Так много солнца и так много земли, и на каждом из них много травы, деревьев и животных … даже маленькие джентльмены вокруг Юпитера и Сатурна …Это ощущение космического плюрализма было не редкостью. Было проще и логичнее предположить, что богатство жизни на Земле просто воспроизведено где-то еще почти во всех отношениях. Это разовый отказ от ощущения земной исключительности.

Другими словами, во многих кругах не было «мы одни?» Вместо этого был задан вопрос, который уже касался деталей того, как жизнь может функционировать в другом месте Вселенной в отношении своих действий.

В 18-19 веках у нас были астрономы, такие как Уильям Гершель, или другие любители. Томас ДикОни не только предположили, что наша Солнечная система, от Луны до внешних планет, была поглощена формами жизни (у Дика была запись, предположив, что кольца Сатурна содержали около 8 триллионов человек), но и убедили себя, что они могут видеть доказательства. Гершель, благодаря своим хорошим телескопам, убедился, что на Луне есть леса в Морские жидкостиИ, предположив, что темные пятна на Солнце на самом деле были дырами в горячей светящейся атмосфере, а под ними – холодная поверхность, которая поддерживала крупных инопланетян.

Хотя мы можем подвергнуть сомнению некоторые из их научных стандартов, такие люди, как Гершель и Дик, уже повсюду следовали философии жизни, подняв ее до уровня любого другого наблюдаемого явления. Гершель также использовал лучшие научные инструменты, которые он мог использовать в то время.

До 20Y За столетие до данных, полученных во время пролета «Маринер-4» в 1965 году, возможность того, что на Марсе более жесткие условия на поверхности и, следовательно, жизнь, все еще имела большой вес. Хотя в конце 19-го и начале 20-го веков существовали радикальные утверждения, такие как «каналы» Персиваля Лоуэлла на Марсе, астрономы того времени в основном не соглашались с этими конкретными объяснениями. Интересно, что причина этого заключалась в том, что они просто не могли воспроизвести наблюдения и обнаружили, что маркеры, которые они связывали с каналами и цивилизациями, в основном не существовали (пример того, как данные могли бы лучше извлекать пользу из любимых теорий). Но помимо аномалий Лоуэлла, было нелегко исключить какой-либо умеренный климат на Марсе, равно как и наличие жизни на его поверхности. Например, Карл Саган и Пол Свон. Опубликовал статью Незадолго до того, как Mariner 4 достиг Марса, они написали:

“Текущие научные данные указывают на существование жизни на поверхности Марса, но они не могут однозначно объяснить это. В частности, были объяснены волны непрозрачности, наблюдаемые через свет от испаряющихся полярных шапок через темные области поверхности Марса. с точки зрения сезонной биологической активности ».

Достаточно сказать, что это предложение шло вразрез со многими другими чрезмерно оптимистичными идеями о создании жизни на Красной планете. Удивительно, но обсуждаемое ими периодическое затемнение соответствовало бы изображению поверхности биосферы на Марсе – и это все же может быть в некоторой степени реалистичным уроком для чрезмерной интерпретации ограниченных данных.

Но дело в том, что мы У вас есть На самом деле он часто думал, что жизнь существует, и это могло объяснить некоторые космические наблюдения. Проблема в том, что по мере того, как данные улучшались и тщательная проверка усиливалась, существование жизни не обнаруживалось – ни в исследованиях планет, ни в поисках внеземного разума. Из-за этого мы перешли в другую крайность, когда вопрос переместился с «что» на «если».

Конечно, также возможно, что мы систематически недооценивали проблему на протяжении веков. Даже сегодня очевидно, что поиск организованных радиоизлучений из технологической жизни пока что коснулся поверхности сложного и сложного пространства. Прекрасно идентифицированный факт, подробно описанный Джейсон Райт и коллеги В 2018 году это очень похоже на взгляд в гидромассажную ванну, чтобы сделать выводы о содержании океанов Земли.

В этом смысле, пожалуй, наиболее фундаментальный вопрос заключается в том, готовы ли мы на этот раз технически решить загадку раз и навсегда. Нет сомнений в том, что наша способность ощущать самые неземные и мимолетные явления во Вселенной всегда высока. Но, похоже, есть тонкая грань между признанием этого захватывающего потенциала и падением жертвой высокомерия, жертвами которого стали некоторые из наших предков. Конечно мы говорим это Это самое особенное время в человеческом существовании, если мы только сможем расширить свой разум и наши усилия, тогда все может быть раскрыто!

Конечно, никто из нас не может знать наверняка, как все пойдет. Лучше быть очень откровенным в отношении присущей всему этому неопределенности, потому что на самом деле очень волнительно, что нам приходится сталкиваться с неизвестным и неизвестным. Чего мы не должны делать, так это позволять непредсказуемой природе этого конкретного маятника и колебаниям между возможностями удерживать нас от попыток.