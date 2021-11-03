До 600 спортсменов в расширенном национальном списке на Олимпиаду 2022 года – Президент России по спорту – Спорт

Москва, 3 ноября. / ТАСС /. Расширенный список спортсменов олимпийской сборной России на зимние игры 2022 года в Китае был официально утвержден в среду, сообщил министр спорта России Олег Матицын.

Мы одобрили список [of candidates] «Сегодня в 13 спортивных соревнованиях принимают участие 599 спортсменов», – сказал Матицын журналистам.

На сегодняшний день сборная России по атлетам получила 218 лицензий из 261 на участие в предстоящих Олимпийских играх в Пекине. Министр спорта России заявил, что в ближайшие два месяца количество выделяемых квот может измениться в зависимости от международных турниров.

В конце прошлого месяца глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что российская олимпийская делегация на зимних Играх 2022 года в Пекине будет включать около 450 человек.

Как заявил сегодня министр спорта России, «сегодня прояснен очень важный этап. Мы предоставили максимум информации о правилах участия, установленных Пекинским оргкомитетом Игр».

«Мы надеемся, что все запланированные спортивные мероприятия будут успешно организованы», – добавил он. «Хочу отметить, что мы [Russia] Она уже выиграла все цитаты, связанные с хоккеем и фигурным катанием. Я надеюсь, что все наши программы тренировочного лагеря сбудутся ».

«Я также с нетерпением жду эмоционального фона нашей команды, насколько это возможно для участия в [2022 Olympic] Игры в Пекине.

В середине октября вице-премьер России Дмитрий Черниченко сообщил ТАСС, что около 600 спортсменов включены в расширенный список олимпийской сборной России на Зимние игры 2022 года.

Черниченко, курирующий в правительстве России спорт, культуру и туризм, сказал, что окончательный список команды, которая будет представлять Россию на Олимпийских играх в Пекине, будет объявлен в январе.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, Южная Корея, российская национальная олимпийская сборная выступала в статусе олимпийских спортсменов России (OAR), поскольку членство в Олимпийском комитете России (ОКР) при Международном олимпийском комитете (МОК) было приостановлено на тот момент. время.

Российские спортсмены заняли 13-е место в общем медальном зачете на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, завоевав два золота, шесть серебряных и девять бронзовых медалей.

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине

Зимние Олимпийские игры 2022 года намечены на 4-20 февраля в китайской столице Пекине.

Во время 128-й сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года Пекин был выбран местом проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года, что сделало китайскую столицу первым городом, когда-либо принимавшим как Летние Олимпийские, так и Паралимпийские игры (в 2008 году). ), а также Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры (2022 г.).

Пекин выиграл право на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в напряженной гонке, победив Алматы в Казахстане в 2015 году с 44 голосами против 40 у ее соперницы.