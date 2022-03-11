Драйверы Steam Deck для Windows 10 теперь доступны

Клапан всегда был чистым, что поверхность пара Он может работать под управлением Windows, но для этого ему нужны официальные драйверы Windows 10. Что ж, теперь они доступны. Компания разместила ссылку на драйверы на Steam Блог А также инструкции о том, как вернуться в Steam Deck, если игроки столкнулись с проблемой.

Хотя драйверы Windows 10 позволяют фанатам запускать эту операционную систему в Steam Deck, их возможности на данный момент более ограничены. В настоящее время Steam Deck может полностью установить только Windows 10, которая заменит ОС Steam Deck. Новые драйверы должны помочь обеспечить плавную работу Windows 10, но в настоящее время нет способа заставить работать оба.

Тем не менее, Valve упомянула в своем сообщении, что Steam Deck поддерживает двойную загрузку операционной системы. Мастер двойной загрузки еще не готов, но когда он появится позже, игроки смогут выбрать, какую операционную систему они хотят использовать.

Windows 11 — новейшая операционная система Windows — также недоступна в Steam Deck. Хотя, как и двойная загрузка, Windows 11 BIOS скоро будет доступна.

С Windows на Steam Deck геймеры могут делать несколько интересных вещей: в первую очередь играть в игры, которые по той или иной причине недоступны в SteamOS. Этот популярный научно-фантастический шутер включает Bungie Судьба 2, в которую нельзя играть в Steam Deck из-за проблем с античитами BattlEye. Однако со Steam Deck под управлением Windows 10 игроки могут работать Судьба 2 На ходу, как показано на видео выше.

Теоретически установка Windows 10 означает, что ее могут использовать и геймеры. Xbox Game Pass для ПК на платформе Steam. Но все эти функции (как и сама Steam Deck) все еще новые, и игрокам, вероятно, потребуется несколько недель, чтобы раскрыть истинный потенциал Steam Deck для Windows.