Драка пощечин по телевидению? Кем мы становимся?

Что дальше, кто выживет, попав под танк?
Ножевые бои по национальному телевидению?
Возможно, промоутер, мыслящий о деньгах, отдыхает от своих борцовских дней: подпишитесь сейчас, чтобы посмотреть, как чемпион мира сражается с разъяренным львом на платном просмотре!
В случае, если вы пропустили его появление на кабельном телевидении или различные вирусные видеоролики, скачущие по Интернету, уродливая работа, маскирующаяся под спорт, делает ставку на популярность и признание.
Феномен борьбы с пощечинами привел к возникновению Power Slap League, организованной Атлетической комиссией Невады, но весь проект имеет мало общего со спортом, который черпает свою силу из лучших частей человечества.
Это больше похоже на шоу чистого наказания, которое создано для телерейтингов, просмотров видео, денег, денег, денег.
Если вы хоть немного разбираетесь в черепно-мозговой травме и рисках, связанных с ударами по голове, пусть это будет предупреждением: не смотрите без больничной сумки на коленях.
Кортни Олсон училась на горьком опыте. 41-летний бодибилдер и владелец компании по производству одежды Олсон появился в первом эпизоде сериала Power Slap: Road to the Title, который дебютировал на канале TBS в январе. Ее появление на шоу было ее первой пощечиной, и она сказала, что она будет последней.
«Это был ужасный опыт», — сказала она в недавнем интервью, имея в виду так называемое соревнование, организованное Даной Уайтом, президентом Ultimate Fighting Championship по смешанным единоборствам и самым ярким лаем боевого карнавала.
На национальном телевидении Могавк Олсон и ее противник следовали типичным правилам боя пощечиной. Стоя в нескольких футах друг от друга, они по очереди наносили полные, наполненные адреналином открытые удары друг другу в лицо.
Принимая удары, Олсон и ее соперница Чайна Батори не дрогнули. Это не разрешено. Они не отступили, чтобы не попасть под удар. Это не разрешено. Они не подняли руки, чтобы остановить или отразить избиение. Это также не допускается. Когда Олсон получила травму, она потеряла сознание, а затем упала на сцену турнира UFC Apex в Лас-Вегасе, как банка из-под газировки, выброшенная из мусорки.
Она говорит мне: «Сразу же выключили свет».
Она встала, но тут же покатилась вперед. Она с трудом поднялась на ноги, шатаясь и ошеломленная. «Где я? Что я здесь делаю?» Я вспомнил, как думал.
Замедленный клип на хит, который транслировался на TBS, Hey Hey. Его лицо искажено для телеаудитории, насчитывающей около 415 000 зрителей. Камера переключилась на Уайта, который, сияя, наблюдал за происходящим в соседней комнате.
Уайт хочет, чтобы следующей вещью был бой с пощечинами.
Он называет своих критиков «дебилами», отмечая, что многие в прошлом так же пренебрежительно относились к UFC и его предшественникам.
Он говорит, что бороться с пощечинами, как он их предлагает, с проверкой безопасности и врачами под рукой, безопаснее, чем бокс.
«В пощечине они получают от трех до пяти пощечин за бой. В боксе бойцы получают от 300 до 400 ударов за бой», — сказал он, добавив, что если вам это не нравится, не смотрите.
Он проигнорировал тот факт, что многие участники пощечины получают только один удар — и остывают.
Видите ли, бокс заслуживает своего уровня критики и порицания. Но здесь требуется глубокое мастерство. По крайней мере, конкуренты могут защитить себя. Они могут уклоняться от ударов, толкаться и поднимать руки вверх. Не зря это называют сладкой наукой.
В ударном бою мало заметных навыков и только одна линия защиты: человеческий череп. Это проблема.
Я часто писал о нашем общественном стремлении к насилию и о том, что во многих наших видах спорта введение боли является важной частью всей миссии. Ущерб стал вещью. Страдание — это сцена.
Нигде это не так правдиво, как в пощечинах.
Кто-нибудь придумает что-то более элементарное? Если слэп-файтинги или что-то в этом роде увенчаются успехом и найдут реальную аудиторию не только в США, но и во всем мире, как надеются Уайт и другие, вы можете на это рассчитывать.
Олсон, который с трудом глотал и страдал от головных болей в первые дни после падения, утверждает, что пощечины не должны наказываться как вид спорта.
Она сказала: «Абсолютно нет».
Когда на прошлой неделе я разговаривал с ведущими экспертами по черепно-мозговым травмам, они сразу же указали на печальное совпадение: так же, как общество и спортивный мир заботятся о сокращении сотрясений мозга и спасении спортсменов от ужасных последствий ударов головой в других видах спорта, драки заканчиваются пощечинами. .
Джеффри Мэнли, профессор и заместитель заведующего отделением нейрохирургии Dr. Калифорния Сан-Франциско. Как объяснил Мэнли, после такого удара голова получателя сильно вращается, мозг скручивается внутри черепа, и нервные связи в мозге могут в конечном итоге разорваться.
Такая травма достаточно часто увеличивает риск слабоумия и хронической травматической энцефалопатии, или ХТЭ, дегенеративного заболевания головного мозга, от которого страдают десятки бывших боксеров и игроков НФЛ.
«Если бы вы хотели иметь модель сотрясения мозга у людей, в основном вам нужно было бы, чтобы кто-то встал, как они» в драке с пощечиной, сказал Мэнли. «У вас будет кто-то, кто ударит по голове, незащищенный, незащищенный».
Слэп-файтинг как организованное соревнование — относительно новое явление. Это обещание стало популярным после того, как видео с российскими соревнованиями по пощечинам стали вирусными в начале пандемии.
По мере того, как он добрался до Америки, где его в конечном итоге приветствовали промоутеры и знаменитости, такие как Уайт, Арнольд Шварценеггер и ютубер, ставший боксером Логан Пол, он распространился по Европе.
В Польше в 2021 году бывший боец ММА по имени Артур Вальчак умирает после ранения в драке пощечинами.
Что за мир. Какое пятно.
Позор Атлетической комиссии Невады, которая санкционировала пощечину в конце прошлого года, придав ей вид официального благословения.
TBS и ее материнская компания Warner Bros. Открытие, также уничижительное. Они представляют собой блестящую, высокоэффективную платформу для борьбы с драками, независимо от человеческих жертв и того, как драки подрывают более широкое стремление к безопасности спортсменов.
Уайт — миллионер, который использовал свою власть, чтобы держать людей беззащитными. Под его руководством он Она отказалась от просьб бойцов UFC на лучшую заработную плату. Он также не понес никаких последствий за то, что публично ударил жену в январе.
Свенгали конечно для борьбы с пощечинами. Но нет никаких шансов, что он когда-либо поставит себя в опасное и бессильное положение, оказывая давление на других. Вместо этого он будет смотреть со стороны, сияя.
«Интернет-первопроходец. Непреклонный нарушитель спокойствия. Знаток поп-культуры. Студент-любитель».