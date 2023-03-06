Драка пощечин по телевидению? Кем мы становимся?

Что дальше, кто выживет, попав под танк?

Ножевые бои по национальному телевидению?

Возможно, промоутер, мыслящий о деньгах, отдыхает от своих борцовских дней: подпишитесь сейчас, чтобы посмотреть, как чемпион мира сражается с разъяренным львом на платном просмотре!

В случае, если вы пропустили его появление на кабельном телевидении или различные вирусные видеоролики, скачущие по Интернету, уродливая работа, маскирующаяся под спорт, делает ставку на популярность и признание.

Феномен борьбы с пощечинами привел к возникновению Power Slap League, организованной Атлетической комиссией Невады, но весь проект имеет мало общего со спортом, который черпает свою силу из лучших частей человечества.

Это больше похоже на шоу чистого наказания, которое создано для телерейтингов, просмотров видео, денег, денег, денег.