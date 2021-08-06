Драматизация выживших после чернобыльской катастрофы

В то время как подход HBO заключался в анализе системных изъянов советской системы, которые привели к катастрофе, российский фильм делает что-то знакомое с культурными традициями страны: подчеркивая роль личности, личный героизм людей и преданность высшему делу.

До катастрофы Роднянский «вел совершенно стабильную жизнь, а потом случилось то, что заставило меня задуматься о системе, которая не позволяет людям узнать о катастрофе, которая может убить сотни тысяч – это несправедливая система», – добавил он. , ссылаясь на молчание правительства сразу после взрыва.

Тридцать пять лет спустя Роднянский сказал, что было ясно, что чернобыльский взрыв был одним из главных событий, которые привели к распаду Советского Союза. Это, по его словам, «непонятная жизнь, порядок и страна», которая заставила «многих, если не большинство, украинцев задуматься об ответственности Москвы и необходимости независимости Украины».

Сегодня на площадке электростанции работает менее 2000 рабочих, которые поддерживают гигантский ковчег над площадкой, чтобы гарантировать, что ядерные отходы не выбрасываются. В этом месяце Украина отмечает 30-летие своей независимости от Советского Союза. Годовщина наступает, когда страна пытается защитить себя от России после аннексии Крыма Москвой в 2014 году и ее поддержки сепаратистских боевиков на востоке Украины.

Несмотря на то, что создание этого фильма особенно нашло отклик у Роднянского, он и раньше использовал эпические исторические фильмы: он снял в 2013 году «Сталинград», историю любви, действие которой происходит в одноименной битве во время Второй мировой войны, а также «Левиафан», получивший приз за лучший сценарий. награда в Каннах в 2014 году.

В 2015 году он получил сценарий «Чернобыля 1986» и отправил его Даниле Козловскому, выдающемуся режиссеру и актрисе, участвовавшему в съемках фильма «Викинги».