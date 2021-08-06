Драматизация выживших после чернобыльской катастрофы

Чернобыль, Украина – В апреле 1986 года Александр Роднянский был молодым режиссером-документалистом, жившим в Киеве. Когда четвертый реактор Чернобыльской АЭС взорвался в 60 милях к северу от украинской столицы, большинство граждан Советского Союза не были проинформированы. Правительству потребовалось 18 дней, чтобы рассказать, что именно произошло, но Роднянский фотографирует место бедствия со следующего дня после катастрофы.
То, что он увидел в Чернобыле после взрыва – и неудачная реакция советского правительства на него – с тех пор захватывает его.
«Вероятно, это было одно из самых важных событий в советской истории и моей личной истории», – сказал Роднянский в телефонном интервью.
Роднянский стал отмеченным наградами режиссером, продюсером и телевизионным режиссером. Его давние карьерные амбиции по созданию художественного фильма о Чернобыле были разбиты в этом году выходом на экраны исторической драмы «Чернобыль 1986», которую он решил сосредоточить на жизни людей, известных как «ликвидаторы», которые предотвратили распространение пожара на другие реакторы и, таким образом, предотвращение большей катастрофы.
Фильм, который недавно был показан на Netflix в США, идет вслед за принятым критиками мини-сериалом HBO 2019 года «Чернобыль», получившим высокую оценку критиков за акцент на недостатках советской системы.
«Чернобыль 1986 года», который частично финансировался российским государством, подвергся некоторой критике в России и на Украине за то, что они не уделяли так много внимания оплошностям правительства. Но Роднянский сказал, что это вовсе не было его намерением. Когда он дважды смотрел сериал HBO, его фильм уже был в производстве, и он хотел сосредоточиться на людях, непосредственно пострадавших от катастрофы.
«Люди годами говорят о том, что там на самом деле произошло, особенно после распада Советского Союза и полной свободы средств массовой информации», – сказал Роднянский, добавив, что большинство людей понимают, что то, что произошло в Чернобыле, было провалом советской системы. Он сказал, что все участники катастрофы были жертвами – «они были заложниками этого режима».
В то время как подход HBO заключался в анализе системных изъянов советской системы, которые привели к катастрофе, российский фильм делает что-то знакомое с культурными традициями страны: подчеркивая роль личности, личный героизм людей и преданность высшему делу.
До катастрофы Роднянский «вел совершенно стабильную жизнь, а потом случилось то, что заставило меня задуматься о системе, которая не позволяет людям узнать о катастрофе, которая может убить сотни тысяч – это несправедливая система», – добавил он. , ссылаясь на молчание правительства сразу после взрыва.
Тридцать пять лет спустя Роднянский сказал, что было ясно, что чернобыльский взрыв был одним из главных событий, которые привели к распаду Советского Союза. Это, по его словам, «непонятная жизнь, порядок и страна», которая заставила «многих, если не большинство, украинцев задуматься об ответственности Москвы и необходимости независимости Украины».
Сегодня на площадке электростанции работает менее 2000 рабочих, которые поддерживают гигантский ковчег над площадкой, чтобы гарантировать, что ядерные отходы не выбрасываются. В этом месяце Украина отмечает 30-летие своей независимости от Советского Союза. Годовщина наступает, когда страна пытается защитить себя от России после аннексии Крыма Москвой в 2014 году и ее поддержки сепаратистских боевиков на востоке Украины.
Несмотря на то, что создание этого фильма особенно нашло отклик у Роднянского, он и раньше использовал эпические исторические фильмы: он снял в 2013 году «Сталинград», историю любви, действие которой происходит в одноименной битве во время Второй мировой войны, а также «Левиафан», получивший приз за лучший сценарий. награда в Каннах в 2014 году.
В 2015 году он получил сценарий «Чернобыля 1986» и отправил его Даниле Козловскому, выдающемуся режиссеру и актрисе, участвовавшему в съемках фильма «Викинги».
Козловский, родившийся за год до ядерной катастрофы, поначалу был пренебрежительно настроен. Но в телефонном интервью он сказал, что чем больше он читал сценарий, «тем больше я понимал, что это невероятное событие, которое повлияло на историю нашей страны, что до сих пор остается довольно сложной темой».
В фильме он играет роль главного героя Алексея, пожарного и энергичного. При встрече с бывшей девушкой в Припяти, где проживает большинство рабочих Чернобыльской АЭС, Алексей узнает, что у него есть 10-летний сын. Несмотря на то, что он беспокоится о своем сыне и бывшем партнере, он дает обещания, которые не выполняет, пока он и его товарищи-пожарные не будут доведены до ужаса и разрушения, вызванного взрывом.
«Для меня было важно не просто снять очередной фальшивый документальный фильм, – сказал актер, но и рассказать историю,« как эта катастрофа разразилась в жизни обычной семьи ».
Козловский сказал, что провел год, встречаясь с бывшими ликвидаторами и эвакуированными из Чернобыля, чтобы подготовиться к роли. По его словам, в знак политических изменений в бывшей советской стране после катастрофы Козловский не смог посетить Чернобыльскую охраняемую территорию площадью 1000 квадратных миль, где находятся реакторы и заброшенный город Припять, потому что российские военные возраст ограниченный От въезда в Украину среди стран постоянный конфликт.
Фильм, предназначенный для ликвидаторов, вызвал отклик у некоторых людей, которые пережили попытки предотвратить дальнейшие извержения, а затем очистить территорию, пострадавшую от радиации. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в уборке в 1986 и 1987 годах участвовало 240 000 человек.
Олег Иванович Генерик был одним из таких людей. Он работал на четвертом реакторе, когда он взорвался, и сегодня он регулярно появляется в документальных фильмах и беседует со студенческими группами, чтобы убедиться, что молодые люди понимают серьезность произошедшего.
Сейчас ему 62 года, и он сказал, что рад, что в новой российской драме катастрофа исследуется через призму чьего-то опыта, когда он оказался в катастрофе.
«Важно то, что фильм показывает судьбу человека, проявившего свою любовь и преданность своей профессии», – сказал он в телефонном интервью, вспомнив, как он боролся с пожарами не только из-за экологического кризиса. Это могло быть следствием этого, но еще и потому, что поблизости жили его жена и две маленькие дочери.
«Я точно знаю, что в ту ночь мы сделали все, чтобы наш город находился в трех километрах от нашей станции», – сказал он. «И мы поняли, что наши семьи, близкие и дети в опасности».
Иван Никибурко Участвовал в репортажах из Москвы.