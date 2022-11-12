Драматическое видео показывает, как российский солдат держит украинские бомбы и бросает их за мгновение до того, как они взорвутся

На видео российский солдат лежит в одиночестве в окопе, когда украинский беспилотник прицелился в него из гранатомета. Осталось мгновение, солдат хватает голыми руками гранату и бросает ее.
Позже на видео еще одна граната упала солдату на колени, он поднял ее и бросил, прежде чем она взорвалась неподалеку.
Непонятно, откуда взялось это видео, но оно было широко распространено в Интернете западными СМИ, блогерами и прокремлевскими СМИ, которые описали его как пример российского мужества.
Гранаты обычно взрываются в течение 3-5 секунд после извлечения чеки, а это значит, что на ответ есть всего несколько секунд.
По сообщению российской газеты, правительство Ленинградской области России выступило с заявлением, в котором высоко оценило быструю реакцию и признание солдата. Правда.
«Гордимся мужеством и реакцией нашего соотечественника — пехотинца Алексея из 138-й мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области. Благодарим командиров за подготовку! Желаем за это большой боевой удачи «Все бойцы бригады», — говорится в сообщении правительства Ленинградской области.
Русский порт Сигнал Он написал в Telegram, что видео снято весной в украинском селе Малая Рогань Харьковской области.
Он добавил, что военнослужащий жив и находится в добром здравии.
Видео распространяется в сети, поскольку Россия продолжает бороться с неудачами на поле боя в Украине, совсем недавно. Вывод войск из Херсонапервый крупный город, оккупированный Россией после того, как она начала свое завоевание в феврале.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».