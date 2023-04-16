Драматическое возвращение российского генерала в Украину обнажает военную «напряженность», заявляет Великобритания

Украинские солдаты 80-й бригады готовятся к артиллерийскому обстрелу в сторону Бахмута.

Украинские солдаты 80-й бригады готовятся к артиллерийскому обстрелу в сторону Бахмута.

Российский генерал, уволенный в январе, драматично вернулся на передовую Украинапо словам британских официальных лиц.

Генералу Михаилу Теплинскому, командующему Воздушно-десантным корпусом России, более известным как ВДВ, снова досталась «большая роль» в войне. Министерство обороны Он сказал (Министерство обороны).

Они добавили, что его «бурная недавняя карьера указывает на серьезную напряженность» среди старших офицеров в Москве по поводу того, как ведется конфликт.

Теплинский был одним из главных полководцев России. когда его убрали В начале года, после борьбы за власть между старшими офицерами в Москве.

В то время министерство обороны охарактеризовало его как «способного и прагматичного лидера», который стал жертвой «постоянных разногласий в высшей иерархии операций России».

Но в своем последнем отчете разведки сегодня утром министерство обороны заявило, что Теплинский, «вероятно, вернулся к важной роли в Украине».

Говорили: «Теплинский, наверное, один из немногих высших русских генералов, пользующийся широким уважением в чинах».

«Его недавняя бурная карьера указывает на сильную межфракционную напряженность в российском Генеральном штабе из-за военного подхода России к Украине».

В Минобороны добавили, что Теплинский, скорее всего, будет продвигать российские ВДВ, которые в настоящее время ведут бои за Главный город Бахмута — «Как элитная сила».

Вчера выяснилось, что Россия затрудняет уклонение граждан от призыва на военную службу Он готовится к «долгому» конфликту на Украине.

Принят новый закон о создании «Единого реестра лиц, годных к военной службе».

В Минобороны заявили: «Основным следствием этой меры является то, что в будущем власти смогут вручать повестки в электронном виде, а не по почте, устраняя одно препятствие, которое ранее позволяло некоторым уклоняться от призыва.

«Поскольку данные о вызовах отдельных лиц теперь связаны в цифровом виде с другими онлайн-сервисами, предоставляемыми государством, власти потенциально могут наказывать уклоняющихся от призыва, автоматически ограничивая права на работу и ограничивая поездки за границу».

Связанный…