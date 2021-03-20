На пивном рынке, где пивоварни разбросаны повсюду, можно подумать, что существует бесчисленное множество стилей на выбор. Но если не углубляться в песчаную ловушку и ее причину – пандемический или во многом взаимосвязанный спрос – сейчас середина зимы, и я не вижу ничего особенного в моем любимом холодном пиве: Российская Империя смела.

Я не говорю о песчаном тесте с бананом или бисквитом Oreo, я имею в виду отличное пиво, которое использует солод, хмель, воду и дрожжи для придания насыщенного вида сырого масла и дает толстые, жевательные и сложные слои из насыщенного шоколада, кофе и темных фруктов.

Чтобы убедиться, что существует множество потрясающих примеров этой модели, но даже без дефицита рынка, вызванного пандемией, многие из самых востребованных продуктов с наивысшими рейтингами по всем направлениям выпускаются ограниченными или разовыми выпусками. Конечно, в некоторых случаях это может быть причиной завышения репутации пива – чем оно ограниченнее, тем больше за ним ажиотажа. Но, в случае с русскими и другими империалистами, в обычное время лучшее пиво за ваши деньги часто легко доступно на полке перед вами. Зачем тратить час на просеивание малоизвестных и полуразбавленных IPA в поисках сказочной Российской империи?

Когда дело доходит до надежности и эксклюзивности в этом классе, мало кто делает это в течение длительного времени, или как пивоварение North Coast в Форт-Брэгге, Калифорния. Жители Северного побережья много варили пивоварение с момента своего основания в 1988 году – помимо того, что они являются корпорацией B и Benefit Corporation, которая занимается благотворительностью и устойчивой практикой, – но, без сомнения, они более известны из-за своей плохой репутации. и большая часть суровой любви Российской Империи во имя старого Распутина.

Ферментированное в соответствии с английскими традициями Империи, которые когда-то подавались российскому двору в 18 веке, «Распутин» – бессмертное пиво, поскольку я впервые выпил его за более чем десять лет. Темно-черный, с содержанием алкоголя 9% по объему, 75 МЕ, этот храбрый напиток обеспечивает глубину вкуса, к которой должно стремиться все пиво этого стиля.

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Одна только мысль об этом калифорнийском вареном кусте заставила меня предвкушать нашу следующую встречу, будь то из бутылки, крана или разливки нитро. К счастью, это пиво – но оно часто легко доступно – и это, без сомнения, одно из самых важных впечатлений, которые вы можете получить. И если вы еще не исследовали это мощное и темное брожение, я также рад вступить в неиссякаемый вкус Старого Распутина.

Рекомендация на этой неделе: Русский Императорский Стаут Старый Распутин, Пивоваренная Компания Северного Побережья, приправленный темным шоколадом, сухофруктами и зернами эспрессо. Крепость 9%. Форт-Брэгг, Калифорния.

Колин Хаббелл – совладелец пабов Green Onion и Beer Hub в Южной Ютике.