Дрожание камеры iPhone 14 Pro и тряска в таких приложениях, как Snapchat, TikTok и Instagram для некоторых пользователей

После запуска iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max некоторые ранние пользователи устройств заметили, что основной объектив задней камеры неконтролируемо трясется в сторонних приложениях с функциями камеры, таких как Snapchat, TikTok и Instagram, в результате чего в дрожащем видео. Проблема, похоже, не влияет на встроенное приложение камеры.



О проблеме сообщили пользователи через ТвиттерИ реддитИ ТИК Таки Форумы MacRumors С момента запуска моделей iPhone 14 Pro в пятницу, но неясно, насколько широко распространена проблема или основная причина. Основной объектив на моделях iPhone 14 Pro оснащен оптической стабилизацией изображения второго поколения, и вполне возможно, что стабилизатор может работать из-за программного сбоя, но это всего лишь предположение.

Ютубер Люк Миани сказал, что столкнулся с проблемой на одном из тестируемых им устройств iPhone 14 Pro Max. Миани поделился видео о проблеме, показывающей, что основной объектив на устройстве неконтролируемо трясется, и сказал, что в результате аварии объектив не смог правильно сфокусироваться при последующем использовании даже в приложении камеры. Миани сказал, что отнес iPhone в магазин Apple Store и смог обменять его на новый.

Если проблема вызвана программной ошибкой, Apple может реализовать исправление в бета-версии iOS 16.1. Мы связались с Apple, чтобы узнать, знают ли они об этой проблеме и/или исследуют ее, но компания еще не ответила на наш запрос о комментариях.

Пока проблема не будет решена, владельцам iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max следует избегать открытия камеры в таких приложениях, как Snapchat, TikTok и Instagram, если они обеспокоены возможным повреждением системы задней камеры. Мы будем делиться любой дополнительной информацией по этой проблеме, включая любой ответ Apple, как только она станет доступной.