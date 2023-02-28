дроны летают вглубь России; Путин поручил ужесточить границы

КИЕВ, Украина (AP) — Дроны, которые, по словам Кремля, были запущены Украиной, пролетели глубоко вглубь российской территории, в том числе один, который приблизился на 100 километров (60 миль) от Москвы, указывая на бреши в обороне России, где президент Владимир Путин приказал усилить защита. на границе.

Чиновники заявили, что беспилотники Это не привело к жертвам и не нанесло значительного ущерба, но атаки, произошедшие в понедельник вечером и во вторник утром, вызвали вопросы об обороноспособности России более чем через год после массированного вторжения в страну. от ее соседки.

Украинские официальные лица не сразу взяли на себя ответственность, но также избегали прямого признания ответственности за прошлые удары и акты саботажа, подчеркивая при этом право Украины поразить любую цель в России.

Хотя Путин не упомянул о каких-либо конкретных атаках в своей речи в российской столице, его замечания прозвучали через несколько часов после того, как беспилотники нанесли удары по нескольким регионам на юге и западе России. Власти закрыли воздушное пространство над Санкт-Петербургом в ответ на то, что, по некоторым сообщениям, это был беспилотник.

Также во вторник несколько российских телеканалов транслировали ракетную атаку, предупредив, что официальные лица обвиняют ее в хакерской атаке.

По данным местных российских властей, атаки беспилотников были направлены на территории России вдоль границы с Украиной и вглубь страны.

Андрей Воробьев, губернатор области вокруг российской столицы, заявил в онлайн-заявлении, что беспилотник разбился недалеко от деревни Губастово, менее чем в 100 километрах (60 милях) от Москвы.

Воробьев сказал, что беспилотник не нанес никакого ущерба, но, вероятно, нацелился на «объект гражданской инфраструктуры».

Изображения беспилотника показали, что это небольшая модель украинского производства с дальностью полета 800 километров (около 500 миль), но не способная нести большой заряд взрывчатки.

Местный губернатор Александр Богомаз сообщил в Telegram, что рано утром во вторник над Брянской областью российские военные сбили еще один украинский беспилотник.

Местные власти заявили, что в ночь на понедельник три беспилотника также нацелились на Белгородскую область России, причем один из них пролетел через окно квартиры в одноименной столице. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что дроны нанесли незначительный ущерб зданиям и автомобилям.

В Минобороны России заявили, что Украина использовала беспилотники для атак на объекты в Краснодарском крае и соседней Адыгее. По ее словам, беспилотники были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы, добавив, что один разбился в поле, а другой отклонился от траектории полета и не попал в объект инфраструктуры, который должен был атаковать.

Российское государственное информационное агентство «Новости» сообщило, что на нефтяном объекте вспыхнул пожар, а в некоторых других российских сообщениях говорится, что поблизости взорвались два беспилотника.

В то время как удары украинских беспилотников по приграничным российским регионам Брянской и Белгородской области стали обычным явлением, другие удары отражали более масштабные действия.

Некоторые российские комментаторы назвали атаки беспилотников попыткой Украины продемонстрировать свою способность наносить удары глубоко в тыл, нагнетать напряженность в России и активизировать украинское общественное мнение. Некоторые российские военные блоггеры описали рейды как возможную репетицию более крупной и амбициозной атаки.

Ястребы России призвали к жесткому ответу. Игорь Коротченко, полковник российской армии в отставке, ставший военным обозревателем, призвал нанести карательный удар по офису президента Украины в Киеве.

Другой военный в отставке, Виктор Алексис, отметил, что атаки беспилотников представляют собой расширение конфликта, и раскритиковал Путина за то, что он не дал силового ответа.

Также во вторник власти сообщили о временном закрытии воздушного пространства вокруг Санкт-Петербурга, второго по величине города России, прекращении всех вылетов и прилетов в главный городской аэропорт Пулково. Причину перемещения не назвали, но в некоторых российских сообщениях утверждалось, что движение было вызвано неопознанным дроном.

Минобороны России заявило, что проводит учения ПВО на западе России.

В прошлом году российские власти неоднократно сообщали о сбитых над аннексированным Крымом украинских беспилотниках. . В декабре российские военные заявили, что Украина использовала беспилотники для поражения двух баз дальних бомбардировщиков. вглубь русских земель.

Выступая в главном органе безопасности России, ФСБ, Путин призвал ведомство усилить безопасность на границах Украины.

Еще одним событием, которое во вторник усилило напряженность в России, стало то, что система оповещения о воздушном налете остановила вещание нескольких телеканалов и радиостанций в нескольких регионах. В сообщении МЧС России говорится, что реклама является мистификацией, «возникшей в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны».

Между тем, спутниковые снимки, проанализированные Associated Press, показали, что в Беларуси находится российский военный самолет, который, по утверждениям белорусских партизан, был в значительной степени неповрежденным.

Снимки с высоким разрешением, сделанные PBC Planet Labs во вторник, не показали непосредственных признаков повреждения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 после того, что активисты белорусской оппозиции назвали атакой на авиабазу Мачулыши в воскресенье под белорусской столицей Минском.

Белорусские активисты, поддерживающие Украину, заявили, что самолет сильно поврежден, но российские и белорусские официальные лица никак не прокомментировали эти утверждения.

В Украине четыре человека погибли и еще пятеро получили ранения во вторник в результате возобновления российской бомбардировкой города Херсон на юге Украины, сообщается в телеграмме губернатора области Александра Прокудина.

Губернатор Олег Синихопов сообщил, что 68-летний мужчина также погиб в результате бомбардировки российскими войсками города Кобянск в Харьковской области на северо-востоке Украины.

Самые ожесточенные бои продолжаются в восточных областях Украины, где Россия хочет взять под свой контроль все четыре провинции, которые она незаконно аннексировала в сентябре.

Украинские официальные лица заявили, что российские силы перебросили в эти районы дополнительные силы и технику, в том числе новейшие боевые танки Т-90.

В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американских промышленников за поддержку Украины и выразил надежду на их поддержку в восстановлении страны после войны. Зеленский отметил, что перед страной стоит «колоссальная задача» по восстановлению сотен тысяч поврежденных объектов, в том числе «целых городов, производств и продуктов».

___ Автор Associated Press Джон Гэмбрелл участвовал в подготовке этого отчета из Дубая, Объединенные Арабские Эмираты.

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