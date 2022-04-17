Дрон показывает очередь из российских и белорусских грузовиков на границе с Польшей

Сюжет: Таможенная служба России сообщила в субботу (9 апреля), что страны Евросоюза, имеющие общие границы с Россией и Беларусью, с пятницы (8 апреля) запретили въезд некоторым грузовым автомобилям, зарегистрированным в этих двух странах, в связи с санкциями.

Таможенная служба России заявила, что транспортные средства, используемые в качестве международных перевозок с российскими и белорусскими номерами, не смогут перевозить товары по территории Евросоюза.

Российским и белорусским грузовикам дали до конца субботы (16 апреля) покинуть территорию блока. Так как грузовики дублируются на километры, тысячи машин рискуют не пересечь границу вовремя.

На кадрах с дрона запечатлена длинная вереница грузовых автомобилей, стоящих на дороге из Польши в Беларусь.

«Ехать еще много километров… так что это нереально», — сказал водитель грузовика из Беларуси Дмитрий о своих шансах вовремя пересечь границу.

Мы здесь не одни, в очереди стоят (водители) из России, Белоруссии и Казахстана, чем это кончится, мы не можем сказать…»

Беларусь объявила в пятницу (15 апреля) о запрете въезда на свою территорию грузовых автомобилей, зарегистрированных в Евросоюзе, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минтранс.