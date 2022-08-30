Дрон, покоривший сердца украинцев

Беспилотный летательный аппарат серого цвета стал символом нации, находящейся в состоянии войны.

Обязательная игрушка для детей в Украине в этом году — не плюшевый мишка, а копия игрушки Байрактар ​​ТБ-2Беспилотник, который помог остановить продвижение России и вдохновил Украину на то, чтобы отстаивать свою прочную независимость.

Игра украшена названием самолета турецкого производства и эмблемой украинской армии, что свидетельствует о важности символов для поддержания боевого духа в борьбе с террористическим государством.

Беспилотник, ненавидимый оккупантами за способность наносить скрытные удары по солдатам и боевой технике, вошел во многие сферы украинской массовой культуры. Тарас Боровок, написанный в день вторжения, воспевает Байрактар, высмеивая русское вторжение как «овец». Бесчисленные видео на YouTube Его часто крутят по радио.

С помощью не менее 50 самолетов «Байрактар ​​ТБ-2» украинские силы могут представлять значительную угрозу для российской техники и сил, либо выступая в качестве наблюдателей за подразделениями наземной артиллерии, либо имея собственное вооружение. Беспилотник также сыграл роль в потоплении российского флагмана в Черном море. Москва, нападение, которое побудило российский флот ослабить блокаду и в конечном итоге привело к освобождению Змеиного острова, крупной базы к югу от Одессы. Сейчас Bayraktar отличается искусством, дизайном и граффити, и его доминирование над украинской массовой культурой продолжает расти.

Символика, связанная с Байрактаром, знакома изучающим концепцию биологии Ролана Барта, науку о знаках. Несмотря на то, что дрон является важным элементом оборудования, он также имеет более глубокое значение как символ «небесной кары» для захватчиков, принесших смерть своим соседям.

Культурное значение дрона имеет практическое и психологическое значение. Украинская кампания по сбору средств бьет рекорды На покупку четырех беспилотников Bayraktar было собрано 600 миллионов гривен (20 миллионов долларов), а поляки и литовцы купили еще два самолета, чтобы продемонстрировать свою поддержку украинскому сопротивлению. Подобные кампании по сбору средств сейчас проходят в Норвегии и Канаде.

Baykar, который производит беспилотники на 2 миллиона долларов и понимает важность своих «птиц» как символов борьбы, отказался принимать платежи, вместо этого направив деньги на другие нужды украинской армии. В сообщениях говорится, что страна заказала много дополнительных самолетов, произведенных Baykar. только для Украины.

Компания получила большую выгоду в результате своего заметного участия в конфликте. Беспилотники прошли строгие полевые испытания в условиях крупномасштабной войны, хотя ранее они использовались во время меньшего конфликта между Азербайджаном и Арменией в 2020 году. Благодаря сотрудничеству с Украиной Baykar смог гарантировать, что их оборудование «Очень практичная и проверенная в полевых условиях система».

Военные эксперты до сих пор спорят об эффективности беспилотников. Хотя большинство признает, что они имели большое влияние в начале войны, их относительная медлительность много значит» (в том числе 13 подтвержденные потери) за счет улучшения российской системы ПВО и что Украина теперь более тщательно их развертывает. Однако у Байрактаров есть было записано С уничтожением более 80 единиц российской военной техники, в том числе 10 вертолетов и 13 зенитно-ракетных комплексов.

Говоря об эффективности и важности Байрактара, Владимир Путин недавно Спроси Рагаб хорошо ЭрдоганТурецкий аналогИ Одобрение строительства завода Bayraktar в России. Генеральный директор Baykar Халук Байрактар ​​заявил, что его компания «никогда не сделает ничего подобного», потому что поддерживает суверенитет и сопротивление Украины.

Василий Боднар, посол Украины в Анкаре, заявил в интервью РБК-Украина, что компания планирует производить беспилотники в Украине и ожидает одобрения парламента, прежде чем начать работу над заводом.

Украина надеется, что передовые оборонщики последуют примеру Байкара и в военное, и в мирное время. Перед Украиной стоит огромная задача по восстановлению того, что разрушила Россия, и ожидается, что западные компании будут играть большую роль в этих усилиях.

Сколько из них вскочат в поезд новых возможностей, зависит от их готовности пойти на большой риск и воспользоваться этим.

Катерина Панасюк — писатель и журналист, изучает политику в Украинском католическом университете. Когда война добралась до ее дома, Украины, она решила заняться тем, что знала лучше всего, и начала волонтерский проект, чтобы собирать и делиться историями украинцев, пострадавших от войны.

Никита Воробьев — независимый журналист, изучает политику в Украинском католическом университете. Ему пришлось покинуть Киев, когда началась война, и с тех пор он совмещает работу во Львовском городском совете, координируя журналистский проект и редактируя статьи.