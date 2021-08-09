Другие виды спорта: Олимпийские игры в России приветствуют медали на Красной площади

МОСКВА (Рейтер) – Россия в понедельник с помпой встретила олимпийских медалистов в Токио, устроив торжество на Красной площади в Москве после того, как Олимпийский комитет России завоевал наибольшее количество медалей со времен Афинских игр 2004 года.

Русские соревновались на Олимпийских играх в Токио в качестве представителей Китайской Республики без их ведома и гимна из-за допинговых санкций против страны.

Российские золотые медалисты спели на музыку композитора Петра Чайковского и закутались в белый флаг с гербом Китайской Республики – тремя языками пламени цветов российского флага с олимпийскими кольцами внизу.

Китайская Республика объявила Игры успешными после того, как ее спортсмены выиграли в общей сложности 71 медаль, в том числе 20 золотых.

Чтобы компенсировать ее отсутствие в Токио, на Красной площади прозвучал государственный гимн, когда спортсмены праздновали свои победы, а спортсменов возили по Москве на открытых автобусах.

«Каждый спортсмен в нашей делегации – герой», – сказал Станислав Поздняков, глава Олимпийского комитета России, бывший олимпийский фехтовальщик, с трибуны, установленной на Красной площади.

«Даже те, кто не смог выиграть медаль, сделали все возможное, чтобы внести свой вклад в команду».

Успехи России на Играх включали завоевание гимнастами золотых медалей в командных соревнованиях впервые с 1996 года, двух золотых медалей у пловца Евгения Рылова на дистанциях 100 и 200 метров на спине и олимпийской чемпионки Марии Ласицкене на ее первых Играх.

(Репортаж Евгении Новозининой и Дмитрия Мадурского; сценарий Габриэля Тетро-Фарбера; редакция Эда Осмонда)