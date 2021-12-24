Другие памятники на площади Тяньаньмэнь удалены из университетов Гонконга

За последние дни 3 университета сняли с территории кампусов мемориалы 4 июня

Художник исчезнувших произведений искусства говорит о приближении «удаления» истории

Студенты злятся, говорят, что подрывают академическую свободу

ГОНКОНГ (24 декабря) (Рейтер) — Два других университета Гонконга в пятницу сняли общественные памятники протестам на площади Тяньаньмэнь 1989 года в Пекине после демонтажа скульптуры в память о жертвах репрессий в другом университете в начале этой недели.

6,4-метровую бронзовую статую «Богини демократии» с факелом в Китайском университете Гонконга убрали с общественной площади незадолго до рассвета.

В заявлении университета говорится, что «несанкционированная статуя» была взята.

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«После проведения внутренней оценки и в качестве администратора кампуса CUHK удалил статую», — говорится в заявлении.

Статуя Гонконга смоделирована на 10-метровой статуе из белого гипса и пены, установленной студентами на площади Тяньаньмэнь в 1989 году как символ их решимости добиваться свободы и демократии в Китае при правлении Коммунистической партии.

«Мне грустно и шокировано, — сказал Феликс Чжао, бывший студент Китайского университета и член районного совета.

«Эта статуя представляет собой открытую среду школы. Это символ академической свободы … Это заставляет людей сомневаться, может ли школа по-прежнему гарантировать, что пространство пусто и что люди могут свободно говорить», — сказал он Reuters.

В отличие от материкового Китая, где китайские власти запрещают любые публичные мемориалы или празднования 4 июня, Гонконг ранее оставался единственным местом на китайской земле, где такие празднования были разрешены.

Гонконгский университет Лингнань также обрушил известную настенную статую резни на площади Тяньаньмэнь, на которой также были изображены «боги демократии».

Нижняя гравюра включает изображения линии танков, останавливающихся перед одиноким демонстрантом, известным как «Танкист»; Пострадавшие были застрелены китайскими войсками.

На фотографиях участка Лингнан после удаления была видна голая стена и щебень на земле.

Мужчина пытается взглянуть на место, где установлена ​​статуя «Колонна стыда» датского скульптора Йенса Гальчиота в честь жертв репрессий на площади Тяньаньмэнь в Пекине 4 июня 1989 года, после того как памятник был удален из университета. Из Гонконга (HKU), в Гонконг, Китай, 23 декабря 2021 г. REUTERS / Tyrone Siu Читать далее

Художник Чен Веймин, создавший статую и фрески, сказал Reuters, что подаст в суд на университеты, если его работа будет повреждена.

Высокое красное изображение богини демократии в главном зале Студенческого союза Лингнаньского университета также было окрашено в серый цвет. Студенты ответили, приклеив лист бумаги со словом «позорный» на размытой фотографии, которую быстро разорвали охранники.

Университет Лингнан сообщил агентству Reuters по электронной почте, что предметы, которые могут представлять «юридические риски и риски для безопасности», были «очищены, удалены и сохранены надлежащим образом».

Гонконг вернулся из-под британского правления в Китай в 1997 году, и Китай пообещал ему широкую автономию и свободы в рамках так называемой договоренности «одна страна, две системы».

Власти предприняли репрессивные меры в Гонконге в соответствии с законом о национальной безопасности Китая, который, по словам правозащитников, используется для подавления гражданского общества, заключения в тюрьму активистов демократии и ограничения основных свобод.

Власти Китая и Гонконга заявляют, что законы о безопасности восстановили порядок и стабильность после массовых протестов в 2019 году и что основные права и свободы по-прежнему соблюдаются.

Ранее на этой неделе Университет Гонконга демонтировал и убрал восьмиметровую статую «колонны стыда» с территории кампуса, которая на протяжении более двух десятилетий увековечивала память протестующих, выступающих за демократию, убитых во время разгона на площади Тяньаньмэнь в Китае в 1989 году.

Исчезновение этих символических реликвий в трех университетах подряд означает, что в финансовом центре на площади Тяньаньмэнь не осталось никаких общественных памятников.

«С тех пор, как китайские коммунисты ввели в действие Закон о национальной безопасности в Гонконге, они устранили свободу печати, собраний и свободу выражения мнения», — сказал Рейтер художник Чен.

«Они хотят стереть правдивую историю жестоких репрессий … Они не позволят каким-либо другим точкам зрения продолжать существовать в Гонконге».

На вопрос агентства Reuters о том, дали ли власти Гонконга или Китая указание трем университетам удалить эти реликвии на площади Тяньаньмэнь, офис лидера Гонконга Кэрри Лам не дал немедленного ответа.

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Дополнительный репортаж Джесси Банга и Джойс Чжоу. Автор Джеймс Помфрет. Редакция Майкла Перри

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