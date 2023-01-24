«Другой» Циципас вышел в полуфинал Australian Open

Стефанос Циципас сказал, что он был «другим игроком» из прошлого после выхода в свой четвертый полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису и столкновения с Кареном Хачановым во вторник.

Третье семя греков оказалось слишком сильным для несеяного чеха Иржи Лечки на Rod Laver Arena, когда он ворвался домой 6-3, 7-6 (7/2), 6-4, завоевав свой первый крупный титул.

За место в своем первом финале в Мельбурн Парке он встретится с 18-м сеяным россиянином Хачановым, который трижды выходил в полуфинал, в том числе за последние два года.

Россиянин Хачанов занял свое место, когда американец Себастьян Корда завершил карьеру 7-6 (7/5), 6-3, 3-0.

Когда впоследствии его спросили, чувствует ли он себя иначе, чем в предыдущие годы, и думает ли, что этот год, наконец, может быть его годом, 24-летний Циципас сказал: «Я прекрасно себя чувствую в теннисе. Я не думаю, что чувствовал себя так хорошо уже давно». .»

«Я бы точно сказал, что да. Я сказал это, я другой игрок, я играю по-другому. Мой менталитет другой».

«Когда я на поле, я, если честно, не думаю о плохом. Я просто выхожу и играю».

Циципас, который стал бы номером один в мире, если бы выиграл титул, процветал за счет энергии мельбурнской публики.

В городе проживает большое количество греков, в том числе некоторые члены его большой семьи, и он считает этот турнир своим «домом».

Лучший турнир Циципаса на сегодняшний день пришелся на финал Открытого чемпионата Франции 2021 года, где он проиграл Новаку Джоковичу в пяти сетах, ведя 2:0.

— «Дополнительный толчок» —

Перед матчем он предупредил Лисию, занявшую 71-е место, что хочет отомстить за проигрыш Циципасу в полуфинале Роттердама в прошлом году.

Но 21-летний игрок, который на пути к четвертьфиналу обыграл Кэмерона Норри с 11-м номером и Феликса Оже-Альяссима с шестым номером, сразу же оказался под прицелом.

Циципас отыграл пять брейк-пойнтов в первом матче и пересек линию, когда чех пробил слева в сетку.

Он увеличил преимущество со счетом 3:0 и мощной первой подачей предоставил Лехекке мало шансов ответить, скатившись к первому сету за 36 минут и завершив его ударом головой.

История продолжается

Циципас спас пять брейк-пойнтов, чтобы удержать решающую третью игру второго сета, когда Лечика ожил и начал оказывать давление.

Оба игрока продолжали играть, и он перешел со своей подачей на тай-брейк, где грек сохранил самообладание ради раннего преимущества, от которого он никогда не отказывался.

А в близком третьем сете вторая двойная ошибка Циципаса за ночь принесла Лечике три брейк-пойнта в седьмом гейме.

Но он спас их всех, чтобы держаться за него, нагнетая воздух на праздновании.

С небольшим кусочком в зубах греческая звезда усилила давление, пока Лехека старался остаться в поединке, а удар слева на корте принес ему матчбол, который он реализовал.

«Я чувствовал, что на этот раз он отличался от любого другого матча, и самым важным в конце было то, что я нашел решение», — сказал Циципас.

Чтобы выйти в свой первый финал в Мельбурне, Циципасу придется обогнать Хачанова.

Россиянин второй раз подряд вышел в полуфинал турнира Большого шлема после выхода на тот же этап на Открытом чемпионате США в сентябре прошлого года.

«Я думаю, что мой первый полуфинал на Открытом чемпионате США дал мне дополнительный толчок и дополнительную уверенность, чтобы показать, где я на самом деле и на что я способен, когда я в лучшей форме», — сказал Хачанов.

«Физически также после предсезонки я чувствую себя очень хорошо».

MP/тихоокеанское стандартное время