Друг в беде: Казахстан протягивает руку помощи России

Международные санкции против России не возымели должного эффекта, поскольку российскую экономику поддерживают союзники, в том числе Казахстан. При такой постоянной поддержке международные санкции в их нынешнем виде не сработают.

С момента российского вторжения в Украину международное сообщество подвергло страну более 6000 наказаний. Тем не менее, российская экономика продолжает функционировать. Рубль восстанавливается до такой степени, что возобновила работу Московская биржа. При этом Россия перевела все платежи за газовые операции в рубли. Это выздоровление можно частично объяснить поддержкой, которую он получил от своих соседей, и особенно от одного соседа.

За последние десять лет отношения между членами Евразийского экономического союза – Россией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Арменией – укоренились под руководством России. Интеграцию этих стран можно увидеть не только через общие границы. Далее их деятельность была переплетена таможенным союзом, общим налогообложением и общим рынком товаров и услуг. Российские компании могут подавать заявки на участие в тендерах или государственных тендерах, объявляемых государственными органами стран Союза и полугосударственными компаниями. Государства-члены пользуются бесплатным валютным подключением и интеграцией в Евразийском экономическом союзе, что позволяет осуществлять коллективные транзакции через российский аналог SWIFT.

Положение Казахстана как второй по величине экономики в союзе сыграло важную роль в углублении этого объединения. Назначение Президентом Касым-Жомарта Токаева в 2019 году привело к целенаправленному углублению отношений между членами Федерации. В январе 2022 года он открыто заявил о своем намерении двигаться к «подлинному слиянию».

Отношения с Казахстаном особенно выиграли от отношений с Казахстаном. С начала российского вторжения в Украину 24 февраля более 200 000 россиян покинули страну только в сфере информационных технологий. Пунктами назначения многих из этих прибытий являются страны Союза, особенно Казахстан. За первые два месяца 2022 года вид на жительство в Казахстане получили 9 тысяч россиян. Спрос на рубль в Нур-Султане увеличился более чем в три раза, достигнув пика в 28,6 млн долларов США, самого высокого уровня с 2018 года.

Пока россияне бежали с родины, предприниматели активно стремились перенести свои штаб-квартиры. Наблюдается приток компаний, оценивающих потенциал открытия новых операций, создания новых налоговых правил и сохранения заработной платы в условиях действующих санкций. Для российских предпринимателей открытие магазина в Казахстане — это способ избежать значительного падения прибыли и смягчить влияние международных санкций. Таможенный союз упрощает этот процесс.

Союз между Россией и Казахстаном также можно понять, изучив основные компании, сыгравшие роль в переговорах России с внешним миром. Близкие отношения между российскими и казахстанскими бизнесменами многочисленны. Казатомпром, крупнейший в мире экспортер урана, зависит от российского рынка и от своего российского партнера Росатома. В состав трубопровода Каспийского морского консорциума, который транспортирует казахстанскую нефть с месторождения Тенгиз к морскому терминалу Новороссийск-2 на черноморском побережье России, входят в число основных акционеров находящиеся под санкциями российские компании, такие как «Транснефть», «Лук Арко» и «Роснефть».

Правительство Казахстана также работает над смягчением воздействия санкций на российские цепочки поставок. Казахстанское участие не ограничивается торговыми отношениями. 21 марта правительство Казахстана временно отменило требование о том, чтобы казахские знаки были на государственном языке, а правительство России разрешило ввоз товаров без разрешения правообладателя в Россию. Это позволяет России обходить санкции и перенаправлять свои поставки товаров через альтернативных дистрибьюторов, таких как Казахстан.

В интервью с Euractiv, 29 марта, официальный представитель Казахстана Он заявил, что страна «входит в Евразийский экономический союз, но мы независимая страна… Мы не хотим и не рискнем оказаться в одном положении (с Россией). Мы хотели бы расширить наше сотрудничество с стран Европейского Союза и Европейского Союза в целом». Однако на следующий день в ходе телефонного разговора Путина и Токаева, согласно пресс-релизу Кремля, было заявлено, что Казахстан и Россия углубляют свою экономическую интеграцию в рамках Евразийского экономического союза.

Казахстан также продемонстрировал движение к российскому правлению. В январе, во время и после гражданских протестов, власти Казахстана лишили своих граждан прав человека, незаконно заключив в тюрьму тысячи протестующих и политических деятелей, в первую очередь бывшего премьер-министра Карима Масимова. Это свидетельствует о переходе, а точнее, отступлении к лидерству в русском стиле. Разгон мирных демонстрантов, приведший к официальной гибели 230 человек, привел к тому, что казахстанские власти находятся под рассмотрением вопроса о санкциях Глобального закона Магнитского.

При президенте Токаеве Казахстан остается близким союзником России и продолжает оказывать столь необходимую поддержку Владимиру Путину, чтобы избежать последствий санкций, игнорируя при этом права человека своего народа. Сейчас для западных держав важно потребовать, чтобы Казахстан раскрыл степень своих отношений с Россией. Если Казахстан откажется от такой прозрачности, к стране должны быть применены санкции за ее соучастие в войне России против Украины.

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