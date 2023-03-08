Друг Путина, виолончелист, перевел миллионы через агентские счета в швейцарских банках

Четверо банкиров отрицают обвинения, поскольку судебный процесс начинается в Цюрихе

Сергей Ролдугин — близкий друг замов Путина

Ролдугин находится под санкциями Запада с 2022 года

ЦЮРИХ (Рейтер) — Виолончелист на концерте перевел миллионы франков через счета в швейцарских банках без каких-либо надлежащих чеков, заявила швейцарская прокуратура в среду в начале судебного процесса над четырьмя банкирами, обвиняемыми в пособничестве президенту России Владимиру Путину.

Прокуратура утверждала, что Сергей Ролдугин, близкий друг российского президента, в период с 2014 по 2016 год положил миллионы франков на счета в швейцарских банках.

Четверо банкиров — трое россиян, работавших в Цюрихе, и один швейцарец — предстали перед окружным судом Цюриха в среду и отвергли обвинения в недостаточной осмотрительности в финансовых операциях. Они не могут быть идентифицированы согласно швейцарским ограничениям на отчетность.

Обвинение сообщило суду, что они не сделали достаточно, чтобы установить фактического владельца средств. Прокурор Ян Хофманн заявил, что в деле фигурируют суммы, оцениваемые в 30 миллионов швейцарских франков (31,84 миллиона долларов).

Ролдугин назван владельцем двух счетов, открытых в «Газпромбанке Швейцарии» в 2014 году.

И это несмотря на то, что Ролдугин фигурирует в списке россиян, подпадающих под санкции Швейцарии, — в его банковских документах деятельность бизнесмена не значится.

В то время музыкант заявил The New York Times, что он точно не был бизнесменом и, согласно обвинительному заключению, у него не было миллионов.

Ролдугин был среди десятков членов путинского ближайшего окружения, попавших под санкции Запада, включая Швейцарию, после того, как Россия начала вторжение в Украину в 2022 году.

Агентство Reuters связалось с его представителями для комментариев.

В обвинительном заключении, с которым ознакомилось агентство Reuters, говорится, что дело подчеркивает, как таких людей, как Ролдоген, использовали в качестве «размазывателей», способ скрыть настоящих держателей денег.

«Все доказательства противоречат тому, что Сергей Ролдугин является реальным владельцем активов», — заявил суду прокурор Хоффман.

Поверенный защиты Бернхард Летчер заявил, что нет никаких доказательств того, что Ролдоген не был настоящим владельцем активов.

«Сомнения в личности настоящего владельца недостаточны с точки зрения уголовного права», — заявил Лючер суду.

Прокуратура добивается для каждого банкира условного семимесячного тюремного заключения. Ожидается, что суд продлится один день.

Вопросы о происхождении Путина

О родословной Путина мало что известно.

В обвинительном заключении говорится: «Известно, что…

Агентство Reuters попросило Кремль прокомментировать отношения Путина с Рулдугиным, его богатство и активы.

В прошлом Путин говорил, что Ролдугин — друг, блестящий музыкант и филантроп, честно заработавший немного денег на миноритарном пакете акций российской компании.

Ранее Кремль отверг любые предположения о том, что деньги Ролдугина связаны с российским лидером, как антироссийскую «бутенофобию». Кремль заявляет, что финансы Путина являются достоянием общественности, заявляя, что он регулярно объявляет о своих активах и зарплате российским избирателям.

Духовный отец

В обвинительном заключении говорится, что банкиры, участвовавшие в деле, не провели достаточных проверок, чтобы установить, является ли Ролдугин реальным владельцем рассматриваемых активов.

«На момент открытия счета в различных статьях сообщалось… что Сергей Ролдугин был близким другом президента России Владимира Путина и крестным отцом его дочери», — отмечает издание.

Она добавила, что другие тревожные флажки были проигнорированы, и ответчики не пытались объяснить вероятность того, что Ролдугин является истинным владельцем активов или источником средств.

В банковских документах профессиональная деятельность Ролдугина указана только как музыканта, что делает его право собственности и участие «ни в коей мере правдоподобными», согласно судебным документам.

В Швейцарии банки обязаны отказать или прекратить деловые отношения, если есть сомнения в личности договаривающейся стороны.

Оба счета на имя Ролдугина были закрыты в сентябре 2016 года.

(1 доллар = 0,9421 швейцарского франка)

Репортаж Джона Ревелла; Под редакцией Ангуса МакСвана, Алекса Ричардсона, Раисы Касулуски и Марка Хайнрихса.

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