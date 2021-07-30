Уэст-Лафайет, Индиана – Выпускница Энни Дрюс возглавила команду США в пятисетевом триллере на Олимпийских играх в Токио, победив Турцию со счетом 3: 2 (25-19, 25-20. 17-25, 20-25, 15-12). Дрюс сошел со скамейки в четвертом сете, набрав восемь очков, включая пять решающих очков в решающем сете.

С этой победой Соединенные Штаты переходят к непобежденному матчу со счетом 3: 0, чтобы разделить первое место с Италией в турнирной таблице группы B.

Друзы ушли со скамейки запасных семь из-за 12 (0,500), включая пять убийств за восемь сальто только в пятом сете. Элкхарт из Индианы набрал первое очко для команды США, открывшее группу E, прежде чем набрал три из первых шести очков команды.

«На самом деле создатель команды для сборной США в этой решающей пятой группе», – сказала местный корреспондент NBC Хизер Кокс.

Дрюс и команда США вернутся в строй завтра, поскольку они встретятся с Олимпийским комитетом России в 22:05 по восточному времени на NBCSN. До выхода четырех лучших команд каждой группы в четвертьфинал остается две игры в пул.

Дрюс играл за Boilermakers с 2012 по 2015 год, став первой командой All-Big Ten, удостоенной двух наград. С тех пор, как она закончила учебу в 2016 году, противоположность была членом национальной сборной США с 2017 года. Кроме того, она была названа Лучшим игроком года США по футзалу 2019 года, Лучшим игроком FIVB 2019 года по сравнению с самолетом 2019 года.

Ближайшие олимпийские матчи по волейболу

Пятница, 30 июля, 22:05 по восточному времени (NBCSN и трансляция)

Против Олимпийского комитета России

Воскресенье, 1 августа 22:05 по восточному времени (NBCSN и трансляция)

против Италии

3/4 августа – Четвертьфинал

5/6 августа – Полуфиналы

7/8 августа – август Матчи за медали