Дрю Бенгалс ТЭ проба, жена пытается вывезти семью из Украины

Cincinnati Bengals Tight End Дрю Сэмпл и его жена Анж пытаются вывезти свою большую семью из Украины после вторжения в Россию в прошлом месяце.

Они сказали, что это усилие Фокс Новости Утро понедельника было тяжелым.

«Я звоню [my family] По телефону отвечают. — Они сидят в темноте в подвале, — сказал Анг. «Я такой:« Что происходит? «

Энг родился в Украине, но переехал в Соединенные Штаты, а затем женился на образце, пока они учились в колледже в Вашингтоне. У нее по-прежнему много членов семьи, проживающих в Украине, в том числе бабушка и дедушка, тетя, двоюродные братья и сестры и другие.

Они сказали, что самым большим приоритетом было помочь вывезти ее бабушку из страны. Согласно отчету, в настоящее время она живет в сельской деревне без электричества, что стало еще более опасным из-за низких температур в последние дни.

«Условия слишком ужасны для 76-летней женщины, чтобы прятаться в подвале ее возраста», — сказал Анг. «Для нее опасно входить и выходить, но находиться в ее доме еще опаснее, когда включаются сирены воздушной тревоги».

В прошлом сезоне у выборки было 11 приемов на 81 ярд, это его третий прием с «Бенгалс» после того, как они выбрали его 52-м в 2019 году. Цинциннати.

В настоящее время, Почти две недели после того, как Россия вторглась в Украину, модель сказала, что они пытаются разработать план безопасного выезда своих семей из страны. Но как они это делают, пока не ясно. Энг также сказал, что их семья не хочет пересекать границу с соседней страной, потому что они не знают, что делать после этого.

«Для нас это было просто сложно, потому что нет действительно хороших ответов. Украинцы гордятся, поэтому для ее семьи, у которой нет конкретного плана, что будет, когда они уедут из страны, они не очень хотят уезжать. ».

«Мы на самом деле их единственная другая семья, в Соединенных Штатах. Даже если они бегут в эти другие страны, граничащие с Украиной, они действительно не уезжают ни к чему лучшему… Мы просто пытались понять, можем ли мы что-нибудь сделать, чтобы установить придумать план, который мы могли бы Во время которого привести их к нам, чтобы они почувствовали комфортный отъезд, ибо это явно опасно для них.Воистину, неизвестное там, хотя бы дома, для них сейчас лучше, чем неизвестное в другую страну, где они никого не знают».