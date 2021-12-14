Дубов подвергается критике в России после Карлсона

Предательство?

Некоторые страны так же гордятся, как Россия, достижениями своих спортсменов. Следуя советской практике, когда государственный спорт использовался как символ интеллектуального превосходства, российское правительство часто (по крайней мере, символически) представляло страну или национальную команду на международных соревнованиях.

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Несмотря на длительный период советского господства в шахматах, Россия продолжает оставаться силой, с которой нужно считаться в игровой элите. В настоящее время, 11 из 39 игроков имеют рейтинг 2700 и выше. Россия уступает только Китаю и США — по 5 делегатов от каждой. Кроме того, в последней версии Турнира претендентов 3 из 8 игроков — россияне, в том числе кандидат от организаторов Гриль Алексинко.

Однако чего у россиян нет, так это титула чемпиона мира. Гари Каспаров, яростный противник правления Путина, доминировал в мире шахмат с тех пор, как к власти пришел российский коллега Владимир Крамник. Они получили два вызова: Сергей Карякин в 2016 году и Ян Непомнящий в 2021 году.

Владимир Путин на сборах олимпиадных сборных России в Сочи (2018)

Небо не часто озвучивал свои политические взгляды — и не говорил много о своей личной жизни в целом — и продемонстрировал свою национальную гордость, когда готовился к встрече с Карлсоном пять лет назад. Поэтому неудивительно, что его первым спросили в социальных сетях о том, что член российской команды работал вторым после команды Карлсона.

Конечно поздравляю чемпиона мира, но небольшой комментарий. Представьте, что вам нужно сыграть в матче на первенство мира против Карлсона. Вы бы приняли помощь молотка или шпателя? — Сергей Карякин (SergeyKaryakin) 10 декабря 2021 г.

Упоминает Даниэля Дюбуа из Каряка. Сразу после матча Питер Хайн Нильсен стал лучшим ассистентом чемпиона мира. Опубликовано в Твиттере Имена игроков, которые помогали Карлсону подготовиться к матчу в Дубае. Ни одно из имен не вызывает особого удивления — даже имя Дубо, поскольку это хорошо известный факт, что он работал с Норвегией в прошлом.

И действие! — Как увенчать уровень игры хитростями Некоторые имена, такие как Алексей Маслен, связаны с играми с художественным и тактическим подтекстом. Сейчас латвийский гроссмейстер представляет DVD именно этого элемента шахматной игры. И полностью основан на его собственных играх.

Вскоре после победы на чемпионате мира по быстрым шахматам 2018 Данил Дубов опередил российского игрока Магнуса Карлсена, вскоре после того, как норвежец помог защитить свой классический титул против Фабиано Каруаны в Лондоне | Фото: Мария Эмилианова

Глядя на твит Карякина, учитывая упомянутые выше факторы, нетрудно совместить эти два аспекта, и имейте в виду, что Дубов должен был учитывать этот аспект, когда решил работать на Карлсона. В этот раз. 25-летний мужчина разъяснил Григорию Теленгатору Championat.ru (Видеть Вот английский перевод интервью Колина МакГурти.):

GT: И когда ты начал [working for the match in Dubai]? ДД: Перед стартом кандидатов. Меня спросили, что я думаю об идее помощи. Я ответил, что это будет нормально. Это то, что я хочу в первую очередь отметить в связи со странной критикой. В обычных командах все контракты заключаются заранее. Чтобы начать подготовку, не нужно ждать, чтобы увидеть, кто победит кандидатов.

Дубов, который всегда был уверен в себе, осознавал возможные неудачи, когда его соотечественник столкнулся с проблемой. Его позиция по этому поводу ясна, однако, основанная на том факте, что борьба за титул чемпиона мира является индивидуальным соревнованием, а не соревнованием между национальными командами:

GT: Когда Ян выиграл конкурс кандидатов, думали ли вы, что ненависть появится у вас из-за того, что вы сотрудничали с Магнусом? ДД: То, что можно остаться незамеченным, не ново. Это не первый раз, когда я сталкиваюсь с этим, и я относительно тихо об этом. Для меня не проблема. Я думаю, что то же самое и с Ионом. Если говорить о государстве или о сборной России, это именно сборная России. Здесь ведь не Россия и не Норвегия.

На сборах Магнуса Карлсена

В том же магазине, Championat.ruИспользуя полезную аналогию с индейцем, Виши Ананд спросили обо всем споре:

Мы живем в глобализированном мире, где люди спокойно работают на иностранные компании, переезжают в другие страны, набирают иностранных игроков в свои футбольные команды и поддерживают футбольные клубы в других странах.

Дубов разделяет схожие настроения, отмечая, что его участие в команде Карлсона может быть представлено как достойное достижение членом сборной России:

В общем, логически все это можно увидеть иначе. В глазах сборной России: один из лучших российских шахматистов, относительно молодой, работал с лучшим шахматистом в истории — он приобрел опыт, который поможет ему в жизни.

Магнус Карлсен представляет свою команду

Дубы: Думаю, очень важно, чтобы ему действительно нравились парни. Например, в российской команде все наоборот — они обычно берут с собой все большие артиллерийские орудия, в основном вы используете всю мощь. Вот европейский подход: большую часть времени вы беспокоитесь о некоторых ситуациях и многих вещах, тогда вы должны хорошо работать.

Сообщается, что Дубов был исключен из сборной России после инцидента. Не увидеть такого творческого игрока на групповых мероприятиях, безусловно, было бы огромной потерей для шахматного сообщества всего мира. Поэтому надеемся, что этот вопрос будет решен по-разному, либо его просто не заметят.

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