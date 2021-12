Дубов подвергается критике в России после Карлсона

Некоторые страны так же гордятся, как Россия, достижениями своих спортсменов. Следуя советской практике, когда государственный спорт использовался как символ интеллектуального превосходства, российское правительство часто (по крайней мере, символически) представляло страну или национальную команду на международных соревнованиях.

Несмотря на длительный период советского господства в шахматах, Россия продолжает оставаться силой, с которой нужно считаться в игровой элите. В настоящее время, 11 из 39 игроков имеют рейтинг 2700 и выше. Россия уступает только Китаю и США — по 5 делегатов от каждой. Кроме того, в последней версии Турнира претендентов 3 из 8 игроков — россияне, в том числе кандидат от организаторов Гриль Алексинко.

Однако чего у россиян нет, так это титула чемпиона мира. Гари Каспаров, яростный противник правления Путина, доминировал в мире шахмат с тех пор, как к власти пришел российский коллега Владимир Крамник. Они получили два вызова: Сергей Карякин в 2016 году и Ян Непомнящий в 2021 году.

Владимир Путин на сборах олимпиадных сборных России в Сочи (2018)

Небо не часто озвучивал свои политические взгляды — и не говорил много о своей личной жизни в целом — и продемонстрировал свою национальную гордость, когда готовился к встрече с Карлсоном пять лет назад. Поэтому неудивительно, что его первым спросили в социальных сетях о том, что член российской команды работал вторым после команды Карлсона.

Упоминает Даниэля Дюбуа из Каряка. Сразу после матча Питер Хайн Нильсен стал лучшим ассистентом чемпиона мира. Опубликовано в Твиттере Имена игроков, которые помогали Карлсону подготовиться к матчу в Дубае. Ни одно из имен не вызывает особого удивления — даже имя Дубо, поскольку это хорошо известный факт, что он работал с Норвегией в прошлом.

Вскоре после победы на чемпионате мира по быстрым шахматам 2018 Данил Дубов опередил российского игрока Магнуса Карлсена, вскоре после того, как норвежец помог защитить свой классический титул против Фабиано Каруаны в Лондоне | Фото: Мария Эмилианова

Глядя на твит Карякина, учитывая упомянутые выше факторы, нетрудно совместить эти два аспекта, и имейте в виду, что Дубов должен был учитывать этот аспект, когда решил работать на Карлсона. В этот раз. 25-летний мужчина разъяснил Григорию Теленгатору Championat.ru (Видеть Вот английский перевод интервью Колина МакГурти.):

GT: И когда ты начал [working for the match in Dubai]?

ДД: Перед стартом кандидатов. Меня спросили, что я думаю об идее помощи. Я ответил, что это будет нормально. Это то, что я хочу в первую очередь отметить в связи со странной критикой. В обычных командах все контракты заключаются заранее.

Чтобы начать подготовку, не нужно ждать, чтобы увидеть, кто победит кандидатов.