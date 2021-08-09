Душевное спокойствие для рекламодателей медицина – СМИ, коммуникации, информационные технологии и развлечения

7 ноября 2018 г. был выпущен. Рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных препаратов («Рекомендации») подписаны. Рекомендации составлены на основе анализа сложившейся практики Федеральной антимонопольной службы России («ФАС») и российских судов в отношении делопроизводства. Федеральный закон № 38-ФЗ «О рекламе» от 13 марта 2006 г. («Закон о рекламе»).

Этот документ подготовлен при участии нескольких ведущих экспертных ассоциаций и ФАС.

Рекомендации представляют собой комплексное руководство для участников лекарственного рынка относительно допустимых подходов к рекламе безрецептурных препаратов. Целью рекомендаций является обобщение и стандартизация практики, чтобы предотвратить некоторые крупномасштабные нарушения закона о рекламе.

Рекомендации являются обязательными для компаний, которые решили их официально подписать. Однако для всех остальных участников рынка рекомендации могут служить пояснительной ссылкой на то, что является «хорошей» и «плохой» практикой при рекламе безрецептурных лекарств.

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