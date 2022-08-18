Дуэт ресторатора и рэпера вновь открывает в России бывший Starbucks

Этот контент был создан в России, где освещение российских военных операций в Украине ограничено законом.

МОСКВА (Рейтер) — Дуэт ресторатора и рэпера собирается вновь открыть сеть кофеен в России, ранее принадлежавшую Starbucks Corp. (SBUX.O), в четверг, что станет последним ребрендингом крупной западной компании после долгих месяцев. Корпоративная иммиграция из страны.

Согласно увиденной Reuters витрине в центре Москвы и ленте рэпера и совладельца Тимати в Instagram, название сети будет изменено на Stars Coffee, а на новом логотипе по-прежнему будет изображение женщины со звездой над головой. .

В среду вечером новое название московского магазина все еще было покрыто пластиком, поскольку Тимати и совладелец ресторана Антон Пинский готовятся открыть первый новый магазин позже в четверг.

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В Starbucks отказались комментировать схожесть логотипа и названия, но сослались на более раннее заявление, в котором говорилось, что компания приняла решение о выходе и бренд больше не присутствует на российском рынке.

В конце мая базирующаяся в Сиэтле Starbucks, которая помогала продвигать сваренный кофе в традиционном сообществе любителей чая, заявила, что уходит из России спустя почти 15 лет.

У Starbucks было 130 магазинов в России, управляемых лицензированной компанией «Альшая», и в стране работало около 2000 сотрудников.

Перезапуск последовал за аналогичным шагом компании «Вкусно и точка», которая приобрела бывшие рестораны McDonald’s Corp (MCD.N) в России, шагами, которые изменили розничный и корпоративный ландшафт страны, поскольку конфликт в Украине продолжается уже шестой месяц.

Это также последний пример того, как ценные активы от автомобильных заводов и производителей шин до розничных продавцов продуктов питания доставляются местным бизнесменам по неожиданной случайности.

Пинский в июле сообщил Forbes Россия, что станет совладельцем кофеен Starbucks в России, а также совладельцем Sindika Holdings. Читать далее

Хотя партнерство может показаться маловероятным, Тимати, один из самых популярных российских рэперов, стал соучредителем сети Black Star Burger в России, которая продает «Тимати Бургер».

Он также известен своей поддержкой Кремля, а в 2015 году выпустил песню со словами «Президент Путин — мой лучший друг».

Пинский, который ранее в этом месяце сказал российскому репортеру и политической активистке Ксении Собчак, что никогда в жизни не пробовал кофе, имеет в своем портфолио несколько ресторанов, в том числе совместное с Тимати предприятие REDBOX, где подают блюда азиатской кухни.

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Репортаж Александра Марроу. Под редакцией Жозефины Мейсон и Дэвида Холмса

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