Дымное небо продолжается с северо-востока на юго-восток по мере приближения ослабления нездорового качества воздуха.

Более 100 миллионов американцев столкнулись с задымленным пятничным ночным небом
Многие американцы в настоящее время задыхаются от дыма густых лесных пожаров, но для некоторых может наступить облегчение, поскольку приближаются выходные Четвертого июля. 30 июня 2023 г.
Нью-Йорк — Более 100 миллионов американцев в настоящее время задыхаются от густого дыма лесных пожаров, но для некоторых может появиться облегчение на горизонте, когда начинаются выходные 4 июля.
Городами с наихудшими показателями индекса качества воздуха (AQI) в пятницу вечером были Нью-Йорк, а также округ Уэйн и Ангола-на-озере в Эмпайр-стейт, Мендхэм в Нью-Джерси и Хьюстон-Сити в Пенсильвании. Каждый из этих городов имел значение AQI «нездоровый», третье худшее значение AQI.
Дым от лесных пожаров в Канаде окутывает Статую Свободы 30 июня 2023 года в Нью-Йорке.
(Дэвид Дельгадо)
Солнце поднимается из-за облака, когда дым покрывает горизонт Нижнего Манхэттена и Всемирного торгового центра One в Нью-Йорке 30 июня 2023 года, вид из Джерси-Сити, штат Нью-Джерси.
(Гэри Хиршхорн)
Солнце поднимается из-за облака, когда дым покрывает горизонт Нижнего Манхэттена и Всемирного торгового центра One в Нью-Йорке 30 июня 2023 года, вид из Джерси-Сити, штат Нью-Джерси.
(Гэри Хиршхорн)
Дым скрывает горизонт Нижнего Манхэттена и Всемирного торгового центра на фоне восхода солнца в Нью-Йорке 30 июня 2023 года, вид из Джерси-Сити, штат Нью-Джерси.
(Гэри Хиршхорн)
Дымный горизонт в Атланте в пятницу, 30 июня 2023 года.
(Билли Хит)
Дымный горизонт в Атланте в пятницу, 30 июня 2023 года.
(Билли Хит)
Дым от лесных пожаров в Канаде заволакивает небо над международным аэропортом имени Джона Кеннеди 30 июня 2023 года в Нью-Йорке.
(Дэвид Дельгадо)
Дымный горизонт в Атланте в пятницу, 30 июня 2023 года.
(Билли Хит)
Дым от лесного пожара в Олбани, Нью-Йорк.
(@NYCRobyn/Твиттер)
Восход солнца, окрашенный дымом от лесных пожаров, в Олбани, штат Нью-Йорк.
(@NYCRobyn/Твиттер)
Дымный горизонт Кливленда в пятницу, 30 июня 2023 года.
(NWS Кливленд)
Дым от лесных пожаров в Канаде закрывает солнце, когда оно садится над 42-й улицей, 29 июня 2023 года, Нью-Йорк.
(Гэри Хиршхорн)
Дым от лесных пожаров в Канаде покрывает здания за пределами центра Манхэттена в Квинсе, вид с 86-го этажа Эмпайр-стейт-билдинг 29 июня 2023 года в Нью-Йорке.
(Гэри Хиршхорн)
Дым от лесных пожаров в Канаде окутывает Hudson Yards и здания в западной части центра Манхэттена, вид с 86-го этажа Эмпайр-стейт-билдинг 29 июня 2023 года в Нью-Йорке.
(Гэри Хиршхорн)
Качество воздуха находится на нездоровом уровне из-за дыма от канадских лесных пожаров в Нью-Йорке, США, 29 июня 2023 года. Официальные лица заявили, что качество воздуха может ухудшиться в ближайшие дни.
(Фатих Актас / Агентство Анадолу)
Качество воздуха находится на нездоровом уровне из-за дыма от канадских лесных пожаров в Нью-Йорке, США, 29 июня 2023 года. Официальные лица заявили, что качество воздуха может ухудшиться в ближайшие дни.
(Фатих Актас / Агентство Анадолу)
Качество воздуха находится на нездоровом уровне из-за дыма от канадских лесных пожаров в Нью-Йорке, США, 29 июня 2023 года. Официальные лица заявили, что качество воздуха может ухудшиться в ближайшие дни.
(Фатих Актас / Агентство Анадолу)
Качество воздуха находится на нездоровом уровне из-за дыма от канадских лесных пожаров в Нью-Йорке, США, 29 июня 2023 года. Официальные лица заявили, что качество воздуха может ухудшиться в ближайшие дни.
(Фатих Актас / Агентство Анадолу)
Женщина переходит 13-ю улицу на северо-западе, пока дым от лесных пожаров в Канаде делает аморфным городской пейзаж в Вашингтоне, округ Колумбия.
(Билл О’Лири/The Washington Post)
Купол Капитолия представляет собой туманную форму, если смотреть с Мэриленд-авеню на юго-западе, когда дым опускается от канадских лесных пожаров в районе Вашингтона, округ Колумбия.
(Билл О’Лири/The Washington Post)
На переднем плане стоят мужчина и женщина, а на заднем — туманный, дымный Нью-Йорк. 29 июня 2023 г.
(Фатих Актас / Агентство Анадолу)
Дым лесного пожара окрашивает небо в оранжевый цвет над Хубертусом, штат Висконсин, в среду, 29 июня 2023 года.
(Эйлин Вуэрман через Storyful)
ЧИКАГО, Иллинойс — 28 июня: Облака дыма от лесных пожаров над горизонтом 28 июня 2023 года в Чикаго, штат Иллинойс. Район Чикаго находится под угрозой загрязнения воздуха, так как дым от лесных пожаров в Канаде окутывает город второй день подряд.
(Скотт Олсон)
ЧИКАГО, Иллинойс — 28 июня: Облака дыма от лесных пожаров над горизонтом 28 июня 2023 года в Чикаго, штат Иллинойс. Район Чикаго находится под угрозой загрязнения воздуха, так как дым от лесных пожаров в Канаде окутывает город второй день подряд.
(Скотт Олсон)
Плохое качество воздуха будет продолжать смещаться на восток в выходные дни, а это означает, что дым для многих американцев продолжит рассеиваться по мере приближения выходных.
Отслеживание качества воздуха: Насколько плох задымленный воздух в вашем районе?
Некоторые из наиболее пострадавших районов включают Мичиган и Индиану, а также части Огайо и Кентукки.
на северо-востоке — Западная Вирджиния, Пенсильвания, Вашингтон, округ Колумбия; Мериленд, Делавэр, Нью-Йорк, Коннектикут, Массачусетс, Вермонт и Нью-Гэмпшир подлежат рекомендациям по охране здоровья.
На юго-востоке сообщества в Северной Каролине, Джорджии и Алабаме будут затронуты до вечера пятницы.
Пока предупреждения о качестве воздуха не будут сняты, эксперты в области здравоохранения предупредили людей с нездоровым качеством воздуха, чтобы они ограничивали свою активность на открытом воздухе, чтобы уменьшить воздействие токсичного воздуха.
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Чувствительные здоровые группы могут испытывать хрипы и затрудненное дыхание.
Видно облегчение?
По данным Центра прогнозирования FOX, хотя дым рассеется по мере приближения выходных 4 июля, проблемы с качеством воздуха сохранятся.
«По мере того, как мы приближаемся к субботнему утру, вы можете начать видеть дым, разбрызгивающийся в небе с легкой дымкой», — сказала метеоролог FOX Weather Келли Коста.
На приведенной ниже карте отслеживается дым лесных пожаров. К вечеру субботы небо над большей частью района Великих озер станет более ясным и свободным от дыма, а дымное небо будет над Атлантическим побережьем.
Как дым перемещался по стране
Качество воздуха значительно улучшилось в четверг вечером и в пятницу на большей части Иллинойса к югу от Чикаго, Индианы и западного Огайо и Кентукки после того, как сильный ветер в четверг, связанный с дерехо, очистил атмосферу.
Ветры с реки Дерехо не достигли Кливленда, который в пятницу проснулся из-за дымного неба, поскольку предупреждения о качестве воздуха оставались в силе на северо-востоке Огайо. Нездоровый воздух заставил многие сообщества выпустить предупреждения о вреде для здоровья, и в четверг более 120 миллионов американцев были предупреждены о качестве воздуха.
Предупреждения о качестве воздуха действовали далеко на юге, вплоть до Атланты, в пятницу днем, когда колонна лесных пожаров распространилась на юг вдоль Аппалачей. Качество воздуха там достигло «нездорового» уровня по индексу качества воздуха с показаниями выше 150.
Горизонт, покрытый дымом, в Атланте в пятницу, 30 июня 2023 г. (Фото: Билли Хит) (Погода FOX)
Дальше на север оповещения о качестве воздуха по-прежнему охватывают несколько штатов в пятницу днем на северо-востоке, в средней Атлантике и на Великих озерах, включая весь Нью-Йорк, Коннектикут, Пенсильванию, Мэриленд, Делавэр, Мичиган, Западную Вирджинию и Нью-Джерси.
Департамент охраны окружающей среды Нью-Джерси объявил пятницу днем действий по борьбе с качеством воздуха из-за дыма от лесных пожаров и загрязнения озонового слоя.