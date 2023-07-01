Дымное небо продолжается с северо-востока на юго-восток по мере приближения ослабления нездорового качества воздуха.

Нью-Йорк — Более 100 миллионов американцев в настоящее время задыхаются от густого дыма лесных пожаров, но для некоторых может появиться облегчение на горизонте, когда начинаются выходные 4 июля.

Городами с наихудшими показателями индекса качества воздуха (AQI) в пятницу вечером были Нью-Йорк, а также округ Уэйн и Ангола-на-озере в Эмпайр-стейт, Мендхэм в Нью-Джерси и Хьюстон-Сити в Пенсильвании. Каждый из этих городов имел значение AQI «нездоровый», третье худшее значение AQI.

Плохое качество воздуха будет продолжать смещаться на восток в выходные дни, а это означает, что дым для многих американцев продолжит рассеиваться по мере приближения выходных.

Отслеживание качества воздуха: Насколько плох задымленный воздух в вашем районе?

Некоторые из наиболее пострадавших районов включают Мичиган и Индиану, а также части Огайо и Кентукки.

на северо-востоке — Западная Вирджиния, Пенсильвания, Вашингтон, округ Колумбия; Мериленд, Делавэр, Нью-Йорк, Коннектикут, Массачусетс, Вермонт и Нью-Гэмпшир подлежат рекомендациям по охране здоровья.

На юго-востоке сообщества в Северной Каролине, Джорджии и Алабаме будут затронуты до вечера пятницы.

Пока предупреждения о качестве воздуха не будут сняты, эксперты в области здравоохранения предупредили людей с нездоровым качеством воздуха, чтобы они ограничивали свою активность на открытом воздухе, чтобы уменьшить воздействие токсичного воздуха.

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Чувствительные здоровые группы могут испытывать хрипы и затрудненное дыхание.

Видно облегчение?

По данным Центра прогнозирования FOX, хотя дым рассеется по мере приближения выходных 4 июля, проблемы с качеством воздуха сохранятся.

«По мере того, как мы приближаемся к субботнему утру, вы можете начать видеть дым, разбрызгивающийся в небе с легкой дымкой», — сказала метеоролог FOX Weather Келли Коста.

На приведенной ниже карте отслеживается дым лесных пожаров. К вечеру субботы небо над большей частью района Великих озер станет более ясным и свободным от дыма, а дымное небо будет над Атлантическим побережьем.

Как дым перемещался по стране

Качество воздуха значительно улучшилось в четверг вечером и в пятницу на большей части Иллинойса к югу от Чикаго, Индианы и западного Огайо и Кентукки после того, как сильный ветер в четверг, связанный с дерехо, очистил атмосферу.

Ветры с реки Дерехо не достигли Кливленда, который в пятницу проснулся из-за дымного неба, поскольку предупреждения о качестве воздуха оставались в силе на северо-востоке Огайо. Нездоровый воздух заставил многие сообщества выпустить предупреждения о вреде для здоровья, и в четверг более 120 миллионов американцев были предупреждены о качестве воздуха.

Предупреждения о качестве воздуха действовали далеко на юге, вплоть до Атланты, в пятницу днем, когда колонна лесных пожаров распространилась на юг вдоль Аппалачей. Качество воздуха там достигло «нездорового» уровня по индексу качества воздуха с показаниями выше 150.

Дальше на север оповещения о качестве воздуха по-прежнему охватывают несколько штатов в пятницу днем ​​на северо-востоке, в средней Атлантике и на Великих озерах, включая весь Нью-Йорк, Коннектикут, Пенсильванию, Мэриленд, Делавэр, Мичиган, Западную Вирджинию и Нью-Джерси.

Департамент охраны окружающей среды Нью-Джерси объявил пятницу днем ​​действий по борьбе с качеством воздуха из-за дыма от лесных пожаров и загрязнения озонового слоя.