Дым от лесных пожаров окутал столицу из-за жары

Российские пожарные в четверг работали над тушением лесных пожаров к юго-востоку от Москвы, поскольку жители столицы жаловались на палящую жару и резкий запах дыма.

На этой неделе дым распространился в Москву из Рязанской области, расположенной примерно в 200 километрах (125 милях) от нее, поскольку чиновники пытаются найти персонал для тушения пожаров. Временно исполняющий обязанности губернатора района Павел Маликов сообщил, что к тушению пожаров прилетели вертолеты, а на месте работают более 300 пожарных.

Хотя запах дыма в Москве значительно рассеялся в тот же день, Маликов сказал, что он опасается, что сильный ветер продолжит распространять дым в другие районы. «Дождя не ожидается, по-прежнему ожидается достаточно сильный ветер», — сказал Маликов.

Ожидается, что на следующей неделе в Москве температура достигнет 33 градусов по Цельсию (91,4 по Фаренгейту), где объявлено оранжевое предупреждение о жаркой погоде. Самая высокая температура в Москве, 38,2 градуса, была зафиксирована в 2010 году, когда сильные лесные пожары покрыли город толстым слоем смога. Отдельно власти Калининградской области на российском побережье Балтийского моря, между Польшей и Литвой, сообщили о возгорании травы на фоне аномально жаркой погоды.

Лесные пожары в России в последние годы усилились из-за потепления, вызванного изменением климата. Экологи опасаются, что пожары и повышение температуры могут растопить сибирскую вечную мерзлоту и торфяники, высвободив углерод, который долгое время хранился в замерзшей тундре.

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