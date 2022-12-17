«Дырявый Союз» испытывает двигатели на Международной космической станции, и выход США в открытый космос откладывается

Протекающая капсула «Союз» Международной космической станции запустила свои перемычки в пятницу (16 декабря), в то время как российские инженеры выясняли, почему на этой неделе произошла неконтролируемая утечка охлаждающей жидкости.

Сделано в России космический корабль Союзпод названием Союз МС-22, Утечка охлаждающей жидкости подскочила ср. Ночь (14 декабря), когда два астронавта готовятся к выходу в открытый космос за пределы станции. Российское космическое агентство Роскосмос Он отменил этот выход в открытый космос и отложил еще один на неопределенный срок, поскольку он расследует причину утечки охлаждающей жидкости, в результате которой частицы охлаждающей жидкости распылялись в космос из внешней линии на капсулу. В пятницу НАСА также отложило запланированный выход США в открытый космос на 21 декабря, с опозданием на два дня, поскольку работа над «Союзом» продолжается.

Российские инженеры приказали «Союзу МС-22» запустить свои пусковые установки в 3:08 утра по восточному поясному времени (08:08 по Гринвичу) в пятницу в рамках своего расследования. Утечка была связана с внешним контуром охлаждения космического корабля «Союз». НАСА Он сказал.

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«Испытанные системы были номинальными, и Роскосмос продолжает оценку дополнительных систем «Союз», — говорится в сообщении НАСА. Модернизация (Откроется в новой вкладке) Пятница. «Температура и влажность внутри космического корабля «Союз», который все еще прикреплен к модулю «Рассвет», находятся в допустимых пределах».

Ранее в тот же день A.J. Обновление Роскосмоса в Telegram (Откроется в новой вкладке) Согласно данным Google Translate с русского, температура внутри «Союза» достигла 86 градусов по Фаренгейту (30 градусов по Цельсию) и находилась в пределах эксплуатационных пределов. «Это незначительное изменение температуры», — говорится в сообщении Роскосмоса, согласно переводу.

Утечка хладагента из российской капсулы экипажа «Союз», пристыкованной к Международной космической станции, 14 декабря 2022 года. (Изображение предоставлено НАСА)

«Союз МС-22» пришвартован в российском порту с наземной стороны станции. Его запустили на станцию ​​в сентябре, чтобы доставить в орбитальную лабораторию российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петлина и астронавта НАСА Фрэнка Рубио. Прокопьев и Бейтлин планировали выход в открытый космос, когда в среду вечером началась утечка. По данным НАСА, к полудню четверга (15 декабря) большая часть охлаждающей жидкости вытекла.

Однако российские инженеры работают над определением исправности космического корабля «Союз». Еще неизвестно, можно ли его использовать для возвращения экипажа на Землю. Как планируется в 2023 году, пока не ясно.

Роскосмос использовал роботизированную руку европейского производства в модуле российской лаборатории «Наука» на станции для осмотра капсулы «Союз» и сообщил о некоторых признаках повреждения. Между тем, НАСА будет использовать канадскую станцию ​​Canadarm2 для осмотра корабля «Союз» в воскресенье (18 декабря).

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