entertainment

«Дырявый Союз» испытывает двигатели на Международной космической станции, и выход США в открытый космос откладывается

17 декабря, 2022
Apollinariya Soloveva

Протекающая капсула «Союз» Международной космической станции запустила свои перемычки в пятницу (16 декабря), в то время как российские инженеры выясняли, почему на этой неделе произошла неконтролируемая утечка охлаждающей жидкости.

Сделано в России космический корабль Союзпод названием Союз МС-22, Утечка охлаждающей жидкости подскочила ср. Ночь (14 декабря), когда два астронавта готовятся к выходу в открытый космос за пределы станции. Российское космическое агентство Роскосмос Он отменил этот выход в открытый космос и отложил еще один на неопределенный срок, поскольку он расследует причину утечки охлаждающей жидкости, в результате которой частицы охлаждающей жидкости распылялись в космос из внешней линии на капсулу. В пятницу НАСА также отложило запланированный выход США в открытый космос на 21 декабря, с опозданием на два дня, поскольку работа над «Союзом» продолжается.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.