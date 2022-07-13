Дэвиду Харбору пришлось пережить свой самый большой страх в 4 сезоне

Странные вещи В четвертом сезоне Джим Хоппер в исполнении Дэвида Харбора оказался в самом мрачном сценарии. Хоппер чудом избежал взрыва в конце третьего сезона. К сожалению, затем он был захвачен группой российских солдат. Затем он проводит большую часть сезона в русском концентрационном лагере, переживая один из худших страхов Харбора.

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Дэвид Харбор | Рой Рохлин / Getty Images

Как Джим Хоппер выжил?

3 сезон Странные вещи В конце концов Джойс закрыл перевернутые ворота, установленные русскими. Она и Мюррей предположили, что последовавший за этим взрыв убил Хоппера, но ошиблись. Странные вещи В 4 сезоне выяснилось, что Хоппер спрыгнул со сцены и потерял сознание. Когда он очнулся, его встретила группа русских солдат, которые увезли его в концлагерь в своей стране.

Находясь там, Хоппера пытали за информацию о лаборатории Хокена и в конце концов заставили много работать. Хоппер выдерживает месяцы адских условий, пока ему не приходится противостоять Демогоргону после неудачной попытки побега. К счастью, Джойс и Мюррей спасают ситуацию и возвращают Хоппера домой.

Дэвид Харбор пережил свой самый большой страх в четвертом сезоне «Очень странных дел».

во время съемок Странные вещи В четвертом сезоне Дэвиду Харбору пришлось пережить ужасающую ситуацию. «Тюрьма всегда была моим самым большим страхом», — сказал он в интервью. GQ. «В прямом и переносном смысле. Мне часто снится, что я попаду в тюрьму. Я знаю, что у Фрейда есть какое-то объяснение этому. Но [whether it’s] Технически, или отношения, или отсутствие денег».

Далее Харбор рассказал о моменте, который, возможно, усилил его страх перед тюремным заключением. Актер открыто говорит о биполярном расстройстве, диагнозе, который он получил после несчастного случая в возрасте 26 лет, который привел его в психиатрическую больницу. Он спросил GQ Harbour, связан ли его самый большой страх со временем, которое он провел в заведении.

«Я обязательно назову это так», — говорит он. «Там была запертая дверь. Самое замечательное в этом то, что каждый день снаружи — хороший день. После такого опыта тебе действительно не нужно так много. Но я мечтал об этом сне с тех пор, как Мне было 11 или 12 лет»

⚡️ «Хоппер — это персонаж, который может существовать независимо от меня. Если они хотят вернуться назад во времени, вперед во времени… Я бы хотел, чтобы Хоппера сыграл другой актер. Джейкоб Элорди мог бы быть таким же красивым, как я был в моем 20 лет». — — Встроить твит.https://t.co/lLjsvWUMvN — Британский GQ (британский GQ) 5 июля 2022 г.

Харбор не скрывал, что у него биполярное расстройство

В другом интервью с энергетический ядерный реакторИ Странные вещи Звезда четвертого сезона Дэвид Харбор рассказал, как биполярное расстройство повлияло на него как на актера. «Я думаю, что лично для меня одна из вещей, которые я чувствовал в своей жизни, это то, что я подвергался остракизму или был слишком чувствителен ко многим людям. Я был слишком много в определенном смысле. И так что игра позволила мне направить все эти неврозы, эту чувствительность в Характер.

«И я думаю определенным образом, я имею в виду, что один из — если возможно — я хотел бы быть очень разнообразным в своих персонажах, но если бы вы могли назвать меня определенным брендом, я думаю, это было бы своего рода в каком-то смысле героический изгой, потому что я большой парень и умею драться, но, по сути, я очень сочувствую тем людям, которые заблудились и чувствуют, что на самом деле не понимают, что происходит, потому что Я был здесь.»

все серии Странные вещи В настоящее время доступно на Netflix.

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