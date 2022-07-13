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Дэвиду Харбору пришлось пережить свой самый большой страх в 4 сезоне

13 июля, 2022
Apollinariya Soloveva

Странные вещи В четвертом сезоне Джим Хоппер в исполнении Дэвида Харбора оказался в самом мрачном сценарии. Хоппер чудом избежал взрыва в конце третьего сезона. К сожалению, затем он был захвачен группой российских солдат. Затем он проводит большую часть сезона в русском концентрационном лагере, переживая один из худших страхов Харбора.

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