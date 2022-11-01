Дэвид Балдаччи, уроженец Вирджинии, подает блюда по новой книге «Длинные тени и грамотность».

Дэвид Балдаччи, один из самых успешных триллеров за последние 30 лет, рассказывает о своей любви к футбольной команде Вашингтона и своем новом романе «Длинные тени».

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Джейсон Фрэйли из WTOP беседует с Дэвидом Балдаччи (часть 1)

Дэвид Болдаччи — один из самых успешных триллеров за последние 30 лет, но пожизненный житель Вирджинии говорит, что футбольная команда Вашингтона не впечатляет.

«Похоже на воспоминания о Джо Гиббсе и свиньях, я даже не думаю, что [my character] С его идеальной памятью Амос Декер мог вспомнить, сказал Балдаччи WTOP.

Тем не менее, футбол вдохновил Болдеса на создание Декера, главного героя сериалов, среди которых «Человек памяти» (2015 г.), «Последняя миля» (2016 г.), «Исправление» (2017 г.), «Падшие» (2018 г.), «Искупление». (2019), «Прогулка по проводам» (2020) и новый роман «Длинные тени» (2022).

«Человек памяти был профессиональным футболистом, но он получил черепно-мозговую травму на поле, ударил его током в начале матча и чуть не умер на поле», — сказал Балдаччи. «Это привело к тому, что его мозг приобрел две характеристики: одна — гиперпамять, то есть совершенная память, а другая — синестезия, представляющая собой смесь сенсорных путей».

Уйдя из футбола, Декер прошел путь от полицейского до детектива и советника ФБР с особой способностью видеть трупы как электрический синий оттенок.

«В этом романе сначала с ним произошло что-то действительно болезненное, — сказал Балдаччи. «Он сотрудничал с новым партнером, Фредерикой Уайт, вне ФБР в Балтиморе. Они сразу же надули головы, он не хочет с ней работать, и тогда им приходится ехать в Южную Флориду, чтобы расследовать убийства федерального судьи и ее телохранитель в ее доме.

Родившийся в Ричмонде, штат Вирджиния, в 1960 году, Балдаччи начал читать и писать в молодом возрасте, особенно после того, как получил журнал в подарок от матери примерно в возрасте восьми лет.

«В детстве я любил читать, — сказал Балдаччи. «Помню, первая книга, которую я прочитал в пять-шесть лет, называлась «Белка-волшебница» по мотивам русской пословицы. Тогда я впервые вспомнил о своем мучительном желании вернуться к книге. Я читал, а потом ходить в школу, и я просто хотел вернуться туда и погрузиться в этот волшебный мир».

Он также читал загадки вроде Шерлока Холмса и Агаты Кристи. «Мои родители брали нас в библиотеку каждые выходные, и мне приходилось путешествовать по миру с книгами», — сказал Балдаччи.

Изучив политологию в Университете Содружества Вирджинии, Балдаччи поступил в юридический факультет Университета Вирджинии, а затем переехал в округ Колумбия, где проработал 10 лет юристом. Он настаивает на том, что его страсть к чтению тесно связана с политикой нашей страны.

«Если мы избавимся от неграмотности, большинство социальных недугов нашей страны перейдут от бедности к преступности», — сказал Балдаччи. Они используют два показателя с точностью 99%: процент отсева из средней школы и навыки чтения в четвертом классе. Если процент отсева возрастет, нам понадобится больше тюремных коек. Если результаты тестов по чтению снизятся, нам понадобится больше тюремных кроватей».

Он и его жена борются с неграмотностью с Фонд желает вам удачи.

«Мы финансируем центр обучения грамоте в сельской местности Вирджинии, — сказал он. «Речь идет не только о том, чтобы прочитать следующую книгу в списке бестселлеров. Речь идет о том, чтобы быть гражданином демократии. Каждый день нас заваливают дезинформацией. Если у вас нет когнитивных навыков и навыков чтения, чтобы взломать ее, вы будете принимать решения основано на вещах, которые не соответствуют действительности».

Джейсон Фрэйли из WTOP беседует с Дэвидом Балдаччи (часть 2)

Полную версию нашего разговора слушайте в моем подкасте «Beyond the Fame».