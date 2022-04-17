Дэвид Линч инициирует Фонд мира через Трансцендентальную Медитацию

У жителей Фэрфилда есть причина предложить праздничный вишневый пирог, поскольку режиссер Дэвид Линч объявляет о плане мира во всем мире, начиная с города на юго-востоке Айовы.

Директор, отвечающий за Малхолланд-роуд и Твин Пикс, объявил о программе, в которую в первый год будет инвестировано около 500 миллионов долларов в партнерстве со Всемирной федерацией ученых за мир в Фэрфилде.

Об этом говорится в заявлении Линча, размещенном на сайте Всемирная федерация ученых за мирчтобы предложить инициативу по финансированию обучения Трансцендентальной Медитации для тысяч студентов по всему миру.

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Трансцендентальная Медитация состоит из Медитируйте два раза в день по 20 минут. Для того, чтобы помочь психическому здоровью и творчеству. Эта практика распространена в Фэрфилде, включая Международный университет Махариши (ранее Университет управления Махариши), который находится всего в нескольких милях от Ведический город Махариши.

И город, и университет названы в честь покойного Махариши Махеш Йогикоторый популяризировал Трансцендентальную Медитацию в Западном полушарии.

Об этом Линч заявил в своем заявлении от 14 апреля. Что его стимулировало вторжение России в Украину Глобальная мирная инициатива 500 миллионов долларов.

План относится к «двустороннему подходу» к миру во всем мире, который включает создание Международного университета Махариши в Фэрфилде в качестве одного из двух «университетов мира во всем мире» с родственным университетом в центральной Индии, в каждом из которых обучается 10 000 студентов.

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Вторая часть предполагает создание «Университетов мира» в 10 странах, таких как Украина, Китай и Израиль, с участием 1000 студентов в этих миротворческих программах.

«Эти большие группы из 10 000 экспертов помогут гарантировать, что не возникнет абсолютно никакой негативной силы, способной нарушить мир и согласие в семье наций», — сказал он. Доктор.. Тони Надеркресло Всемирная федерация ученых за мирв номере от 14 апреля.

В рекламе Надер и Линч просят филантропов использовать свои состояния, чтобы помочь установить этих экспертов по медитации в различных глобальных горячих точках с целью содействия миру во всем мире.

«Мы не знаем, что принесет завтрашний день, если мы не достигнем мира на этой планете», — сказал Линч в видео, рекламирующем программу. «Города разрушаются, все очень ненадежно, и все это знают. Люди многое делают, чтобы помочь человечеству… Они говорят о парадах, поют, они не приносят мира».

Линч, известный режиссер телешоу «Твин Пикс» и отмеченного наградами фильма «Человек-слон», не единственная знаменитость, практикующая Трансцендентальную Медитацию. Другие включают Опра Уинфри И Хью Джекман Рядом Битлз.

В 2005 году Линч создал Фонд Дэвида Линча за образование, основанное на сознании, и глобальный мир Чтобы помочь донести Трансцендентальную Медитацию до детей и взрослых по всему миру.

Исаак Гамлет освещает искусство, развлечения и культуру в Des Moines Register. достичь его в @ihamletgannett.com или 319-600-2124 или подпишитесь на него в Twitter Встроить твит.