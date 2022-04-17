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Дэвид Линч инициирует Фонд мира через Трансцендентальную Медитацию

17 апреля, 2022
Apollinariya Soloveva

У жителей Фэрфилда есть причина предложить праздничный вишневый пирог, поскольку режиссер Дэвид Линч объявляет о плане мира во всем мире, начиная с города на юго-востоке Айовы.

Директор, отвечающий за Малхолланд-роуд и Твин Пикс, объявил о программе, в которую в первый год будет инвестировано около 500 миллионов долларов в партнерстве со Всемирной федерацией ученых за мир в Фэрфилде.

Об этом говорится в заявлении Линча, размещенном на сайте Всемирная федерация ученых за мирчтобы предложить инициативу по финансированию обучения Трансцендентальной Медитации для тысяч студентов по всему миру.

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