Дэвид Линч раскритиковал Владимира Путина за вторжение России в Украину — The New Indian Express

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Режиссер фильма «Твин Пикс: Иди со мной по огню» Дэвид Линч осудил президента России Владимира Путина в связи с «вторжением» России в Украину и последующими разрушениями, которые начали разворачиваться, сообщает Variety.

Как сообщает Variety, режиссер отправил Путину строгое и эмоциональное послание через свой ежедневный отчет о погоде на YouTube. Линч, возможно, не руководил полным проектом со времен ограниченного сериала 2017 года «Твин Пикс: Возвращение», но он связан с фанатами через видеопроект Дэвида Линча на YouTube.

Режиссер сказал Путину, что его ждет «смерть и разрушение», потому что «что посеешь, то и пожнешь». Размышляя о человеческой природе, он сказал в видео, доступном для Variety: «Г-н Путин, мы, люди, несем ответственность за то, как мы относимся к нашим ближним. спасения нет, и этот закон гласит: что посеешь, то и пожнешь».

Затем он изменил свой тон на более прямой, сказав на видео: «А теперь, господин Путин, вы сеете смерть и разрушение. Это все на вас. Украинцы не нападали на вашу страну. Вы вошли, а они напали». их страна. Вся эта смерть и разрушение вернутся и посетят вас, и в этой большой картине, которую мы разделяем, есть бесконечное количество времени, жизнь за жизнью за жизнью, чтобы вы пожинали то, что посеяли».

Затем он продолжает советовать российскому президенту: «Мой вам совет: спасите себя, спасите украинцев, спасите этот мир. Начните ладить со своими соседями. Начните строить дружбу. Мы глобальная семья. В ней больше нет места». за такого рода абсурд».

Призывая Путина к прекращению наступательных и военных действий, он сказал: «Приезжайте. Прекратите это наступление. Давайте работать вместе, чтобы все страны этого мира могли выйти с миром и сосуществовать друг с другом. Давайте решать проблемы, которые мы» собрались вместе. . Давайте будем реалистами! все «.