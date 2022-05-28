Дэвид Маккалла вспомнил интервью российского посла RTE News

Дэвид Маккалла рассказал о своем вирусном интервью новостному каналу RTE с послом России в Ирландии Юрием Филатовым.

Макула снова появился в марте для своего незапрещенного интервью с послом о войне между Россией и Украиной.

В ходе интервью поправил Макула Филатов, назвавший конфликт «эмоциональным вопросом», и отметивший, что война в Украине была «гуманитарным кризисом».

Интервью RTÉ Six One с послом России в Ирландии Юрием Филатовым | Живые обновления: https://t.co/65zqcDbQ9X pic.twitter.com/1y7QfJUkh7 — Новости РТЭ (@rtenews) 25 февраля 2022 г.

Оглядываясь назад на клип, который появился на последней неделе HBO с Джоном Оливером, Маккалла признал, что просто делал свою работу.

Это было немного странно, на самом деле это было очень странно. Я делал то, что сделал бы любой журналист в таких обстоятельствах, поэтому я был удивлен реакцией на это.

«Полагаю, в какой-то момент это задело меня, но это были просто вопросы, которые, я думаю, задал бы любой, и я надеюсь, что это были вопросы, которые люди в доме хотели задать ему», — сказал он RTE. наставник. .

Несмотря на похвалу всего мира за его навыки интервьюирования, Макула понятия не имел, что реакция будет такой сильной.

Вы действительно не знаете, почему вещи распространяются или нет; Вы можете подумать, что взяли у кого-то интервью, и никакой реакции.

«После этого интервью я знал, что она достаточно сильная, но я совершенно не ожидал такой реакции», — сказал он.

Учитывая его переход из Prime Time в Six One News, которые он ведет вместе с Катрионой Перри, Маккола сообщил, что в то время он не собирался менять работу.

Он объяснил: «Я не искал переезда, я был очень счастлив в прайм-тайм. Она всегда будет в моем сердце, но «Шесть и один» тоже отличная вечеринка.

«Как я уже сказал, я не искал переезда, но когда власти предложили это, я был более чем счастлив согласиться на эту работу».