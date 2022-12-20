Дэвид Теннант говорит, что Путин пытался заставить замолчать отравленного россиянина, играющего Литвиненко: «Он потерпел неудачу»

В криминальной драме, основанной на реальных событиях ЛитвиненкоИ Дэвид Теннант В главной роли Александр «Саша» Литвиненко, уроженец России, критик президента Путина, который был смертельно отравлен в Лондоне осенью 2006 года.

«Это история Александра Литвиненко, которого госпитализировали с очень загадочным и ужасно быстро прогрессирующим заболеванием, — объясняет Теннант. «Единственный человек, который знает, что это такое, это сам Александр Литвиненко, который говорит, что его отравили. Он говорит, что знал это, потому что работал на российские спецслужбы, ФСБ, и так они избавляются от людей, которые им не нравятся. Мне это не нравится.Пришли два офицера из Скотленд-Ярда,и решили рискнуть,поверив ему,и начать брать его показания,и все что он говорит,оказались правдой.Он бежал из России,и никому не рассказывал кто хочет услышать, так как Путин стоит у руля очень коррумпированного режима, и его нужно остановить».

Литвиненко Теннанта, по сути, единственный свидетель его убийства.

«Поскольку ему удалось прожить так много дней, они обнаружили, что на самом деле он был отравлен чем-то под названием полоний-210, очень редким изотопом», — говорит он. доктор Кто звезда. «Затем это становится историей полицейского расследования, как они пытались соединить точки и доказать, что то, что сам Саша утверждал на смертном одре, было правдой, что он стал жертвой убийства, спонсируемого государством».

ДЭВИД ТЕННАНТ в роли Александра Литвиненко

ITVX / Сандэнс сейчас Дэвид Теннант в фильме «Литвиненко»

Четырехсерийное шоу AMC+ и Sundance Now было создано при поддержке и сотрудничестве вдовы Литвиненко Марины, которую в шоу сыграла Маргарита Левиева.

«Марина очень открыта и щедро делится всем своим опытом, и, конечно, ей все еще очень тяжело», — говорит Теннант. «Это не та жизнь, которую она себе представляла, и тем не менее ее упорство и тихая сила достойны восхищения. Она действительно вдохновляет всех нас, кто сделал это шоу — и ее поддержка, энтузиазм и доступность, я не могу представить, что это такое. «Было бы и без этого». Она говорила сама. , Она посвятила свою жизнь тому, чтобы эта история существовала. Она не хотела, чтобы жизнь Саши была напрасной. А этого хотел Путин. Путин хотел его заткнуть и потерпел неудачу в этом отношении».

История продолжается

ДЭВИД ТЕННАНТ в роли Александра Литвиненко, Маргарита Левиева в роли Марины Литвиненко

ITVX / Сандэнс сейчас Тамерлан Блив, Дэвид Теннант и Маргарита Левиева в фильме «Литвиненко»

Теннанта Литвиненко часто фотографируют на том, что может трагически оказаться на его смертном одре. Каково было снимать эти эпизоды?

«Это было так драгоценно», — говорит он. «Я чувствовал, что мы несем что-то очень ненадежное, что мы должны заботиться о нем, относиться к нему с уважением, быть честными с ним, насколько это возможно. Маргарита была необыкновенной, потому что она только что стала Мариной. Я знаю, что они потратили много времени вместе, я думаю, они до сих пор проводят много времени вместе, и были моменты, когда я лежала на больничной койке, смотрела, а Марина как будто была рядом, очень осознавая, в исполнении Маргариты. Я стала ею физически. Она действительно побывала в довольно трудных местах, и ей не было стыдно. Я думаю, это действительно важно. Я просто думаю, что это важная история, которую нужно рассказать. Последствия продолжаются, история Путина продолжается, и где это будет конец, одному Богу известно».

все серии Литвиненко Премьера состоится 16 декабря на AMC+ и Sundance Now. Посмотрите эксклюзивный клип из шоу ниже.

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