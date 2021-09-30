Дэвид Теннант играет Александра Литвиненко в драме ITV

Было объявлено, что Дэвид Теннант сыграет бывшего российского шпиона Александра Литвиненко в новой драме на ITV.

Шотландский Доктор из Звезда возглавит сериал – детище люпин Создатель Джордж Кей – после того, как он получил признание критиков в роли серийного убийцы Денниса Нильсена на телеканале ITV. из.

Литвиненко В нем рассказывается история его отважной вдовы Марины (Маргарита Левива), которая неустанно пыталась убедить британское правительство объявить убийц ее мужа и признать роль российского государства в его убийстве.

Драма, созданная совместно ITV и Nordic Entertainment Group, также будет посвящена офицерам Скотланд-Ярда, которые в течение десяти лет работали над выявлением виновных в убийстве российского диссидента.

Литвиненко умер через 22 дня после отравления редким и трудно обнаруживаемым радиоактивным веществом, полонием-210, в лондонском отеле в 2006 году.

Во время допросов в полиции, лежа на больничной койке, он подробно рассказал следователям о событиях, которые привели к его болезни, и помог им выследить его убийц.

Марина Литвиненко, вдова бывшего агента КГБ Александра Литвиненко, покидает Верховный суд после первого дня расследования смерти мужа. (Getty Images)

В заявлении ITV говорится, что сериал создается при поддержке «нескольких ключевых лиц, участвующих в расследовании и последующем публичном расследовании».

«В конце 2006 года Александр Литвиненко был живым свидетелем своего убийства», – говорится в заявлении Кей.

Он провел свои последние дни, доверяя столичной полиции подробности того, что с ним случилось. Копам и его великолепной вдове Марине Литвиненко понадобилось десять лет, чтобы подтвердить эти утверждения.

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«Его выносливость, трудолюбие и отвага – вот что делает эту историю не только важной историей нашего времени, но и привилегией, которую они должны написать».

Исполнительный продюсер Патрик Спенс сказал: «Это привилегия, уникальная возможность рассказать историю о семье и полицейской команде, которые продемонстрировали такое мужество и стойкость, которые вдохновили всех нас».

Вместе с Теннант и Левьевой, Литвиненко тоже будет звездой Катастрофа Марк Бонар и маленький топор Нил Месселл.