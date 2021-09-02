Дэвид Харбор за «Ужасную интуицию» попал в Россию в сериале «Черная вдова» и «Очень странные дела»

Дэвид Харбор, известный во всем мире своей игрой Роль начальника полиции Джима Хоппера в сериале “Очень странные дела” на Netflix, Он совершает набег на кинематографическую вселенную Marvel вместе с Черной вдовой. Он пишет роль Красного Стража в фильме, советского эквивалента Капитана Америки, суперсолдата и отца Наташи Романофф и Елены во Флоренс Пью.

Интересно, что Хоппер в предстоящем четвертом сезоне «Очень странных дел» попадает в Россию после событий финала прошлого сезона. Пора ему стать почетным гражданином России.

В разговоре с Indianexpress.com Харбор высказал свои мысли. Он сказал: «Это просто ужасное совпадение, что я должен за это заплатить … В течение года в Интернете шел троллинг о том, как Хоппер оказался в России, а затем он наткнулся на суперкомбинезон и стал Красным рейнджером. Это просто очень забавное совпадение.

Он также объяснил, как он делал все возможное, чтобы передать обоих персонажей по-разному, начиная с их внешнего вида. «Самое смешное, что в результате мы постарались сделать их совсем другими. У Алексея длинные волосы и борода, а в« Очень странных делах » [season 4]Я закончил все это сбрить (имея в виду его волосы), и они выглядят совершенно по-другому. Но да, это странное, странное совпадение ».

«Черная вдова» выйдет в Индии 3 сентября на канале Disney Plus Hotstar.