Дэвид Харбор из «Очень странных дел» рассказывает, как он избежал дублирования Черной вдовы в русской истории 4 сезона

Поскольку это было раскрыто в Финал 3 сезона сериала «Очень странные дела» кто — который Дэвид Харбор Джим Хупер Был ли он на самом деле жив и находился в российской тюрьме, фанаты были обеспокоены сходством между сюжетом шоу «Русская гавань» и его персонажем Marvel. Красный Страж в Черной Вдове который был снят примерно в то же время.

В интервью Los Angeles Times актер рассказал, что избегает любого совпадения, которое может произойти между двумя персонажами, оказавшимися в российских тюрьмах из-за заговоров. Говоря о том же, он сказал: «Я подумал: «Мы должны хотя бы попытаться сделать эти вещи как можно более разными. Я действительно хотел, чтобы это имело большое значение»» и признался, что тайно фотографировал со съемочной площадки. Черной вдовы и отправил их братьям Даффер. Признав то же самое, Харбор сказал: «Извини, Кевин», имея в виду главу Marvel Studios.

Актер отметил, как узнал, что Интернет загорелся разговорами о двух персонажах, содержащихся в российских тюрьмах. Дэвид заявил, что он знает, что фанаты не слишком хорошо воспримут это, если фильм Marvel и шоу Netflix будут визуально похожи.

Дэвид Харбор, который играет Джима Хоппера в сериале, жертвует собой в финале третьего сезона шоу во время битвы при Старкорте, хотя позже в сцене титров выяснилось, что он жив и содержится в российской тюрьме. Первый том четвертого сезона вышел 27 мая и уже получил положительные отзывы из-за мрачной истории. Четвертый сезон второго тома выйдет в июле этого года.

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