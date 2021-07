Дэвид Харбор рассказывает, с каким героем MCU он хочет сразиться следующим [Exclusive]

Путешествие Дэвида Харбора в кинематографическую вселенную Marvel было наполнено вопросами.

Будет ли у него акцент? Какая татуировка у него будет? Какие боевые искусства он будет изучать? его Черная вдова Посвященный русскому солдату Алексей Шостаков (он же Красный Страж), хороший ли он отец?

«Предстояло много работы», – говорит 46-летняя Харбор. обратный О Zoom.

Стать одним из самых важных второстепенных персонажей в Marvel. Черная вдоваХарбор изображает высокомерного, неудачливого отца, который живет воспоминаниями о своей угасающей славе, а не работает ради лучшего будущего.

Ссылаясь на вдохновение из неожиданных источников, таких как Рики Жерве из Великобритании. Офис Филип Сеймур Хоффман в фильме 2007 года дикариХарбор описывает Алексея, как «отчаявшегося быть любимым».

«Это было что-то в его духе», – говорит Харбор. “Этот нарциссизм, который ее переполняет, [he] Не могу читать социальные сигналы. Динамика чужой семьи в дикари [is something] Нам это очень понравилось. “

Дэвид Харбор, в Marvel’s Черная вдова, в кинотеатрах и Disney + Premier Access 9 июля. Студия Marvel

Режиссер Кейт Шортленд, Черная вдова Открывает невидимую главу супергероя Marvel Йоханссон. Хотя она скончалась в огромном 2019 2019 Мстители: Финал, MCU «Фаза 4» началась в период с 2016 г. Капитан Америка: Гражданская война и 2018 Мстители: Война Бесконечности. В фильме Наташа (Йоханссон) воссоединяется со своей пропавшей «семьей» – членами секретной миссии, где они выдают себя за семью в американском пригороде.

«Были вещи милый Обо мне тело. “

Среди них – ее «отец» Алексей, который также воплотил идеалы советской России в качестве супергероя Красного Стража. Но теперь он гниет в тюрьме, рассказывая длинные истории о битвах с Капитаном Америкой, в которые никто не поверит. Его персонаж впервые появился в Мстители 43 в 1967 году, созданный во вселенной Marvel, чтобы стать ответом России Капитану Америке.

Значит, да, костюм у него есть. Хотя в наши дни это вряд ли подходит.

«В Советском Союзе был суперсолдат, который отличается от сегодняшней России», – говорит Харбор. «Но в центре всего была эта прекрасная, милая душа, которую мы хотели сохранить».

в разговоре с обратный, Харбор раскрывает ингредиенты для создания суперсолдата, который есть никто иной, как «Капитан Россия», не говоря уже о совпадении местонахождения Джима Хупера в России, которое Харбор также сыграл в продолжающемся хите Netflix. Странные вещи.

Это интервью отредактировано для ясности..

Гавань со Скарлетт Йоханссон (слева) и Флоренс По (справа) в Черная вдова. Студия Marvel

Какие разговоры у вас были с Кейт Шортленд о том, чтобы стать Алексеем, Красным Стражем?

Мы с Кейт много говорили о коммунистической России. Мы говорили о конце Советского Союза, об идее стать суперсолдатом этой коммунистической идеологии и о том, что это значит. Было много дискуссий о диалекте, говорим ли мы по-русски. [or not]. Было что-то, что тебе нравилось в моем теле. Его величие Какой он большой и коренастый, какой у него аппетит к определенному образу жизни. Жить для себя, своих желаний и потребностей. Все в нем мы хотели обладать этой мерзкой роскошью. Роскошь – это странное слово. Подумайте о ягуаре.

А как насчет «снисходительности»?

Да, точно. Мы хотели создать с ним удовольствие.

Алекс не сосредоточился на татуировках в тюрьме. Татуировки в русской братве священны. Алекси во что-то упал в тюрьме?

Отсюда и начались наши поиски. Но есть и другие личные вещи, коммунистические. У него на животе татуировка Ленина, не знаю, видишь ли ты. У него на костяшках пальцев Карл Маркс. У него на шее фигура Мелины Рэйчел, которая не очень заметна. Он потрясен тем, что можно получить в тюрьме. Понятно, что Алексей уже давно сидит в тюрьме. Я запутался во всевозможных вещах. Когда мы встречаемся с ним, он находится на странной сцене, просто ходячий петух, который снова и снова сидит вокруг парней, борющихся с армрестлингом, и делает новую татуировку, посвященную его славным дням. Он через многое прошел в тюрьме, где родились эти татуировки.

Что вы тренировали как Алексей? Черная вдова посмотри по сравнению с Хеллбой?

Мне пришлось бороться за это гораздо больше, чем когда-либо в моей жизни. Просто чтобы быть умным, ловким и сильным. Главное в тренировках заключается в том, что мужским мышцам в хорошей форме помогает не есть и [only] Употребление определенного вида пищи. Постный белок и ничего больше. Это был мой опыт, когда я в хорошей форме. Фактические физические данные, такие как сила, не имеют значения, есть ли у вас пресс. Посмотрите на Тайсона Фьюри, у него не было пресса, но он чемпион мира в супертяжелом весе.

“У него есть татуировки Ленин На животе, не знаю, видишь ли ты его “.

Мне пришлось много сражаться, требуя силы, скорости и мощи. Я не был готов к этому. Много бокса. У меня есть немного русского самбо, аджилити. [Now] Я лучше, чем раньше. Большинство вещей вы видите с джентльменом, акробатом, который был великолепен. В любое время, когда я мог позволить этим парням делать то, что они делают, потому что они делают это так хорошо, я позволял им уйти. Мелочи, которые я должен был сделать, чтобы вы увидели мое лицо, мне пришлось упорно тренироваться для этого. Это было очень сложно.

Харбор с Йоханссон, Бо и режиссером Кейт Шортленд за кадром. Черная вдова. Студия Marvel

Есть ли какие-нибудь персонажи в MCU после этого Черная вдова Вы хотите, чтобы Алексей выступил против?

Да, Боже. Я действительно думаю, что самое интересное в нем – это его ненависть и ревность к Капитану Америке. Тот факт, что старого Капитана Америки больше нет, но ястреб Энтони Маки принял мантию, я хотел бы видеть, как эти двое соревнуются. Я чувствую, что он ненавидит абайю так же сильно, как ненавидит человека. Он хочет победить эту идеологию. Мне бы очень хотелось, чтобы он играл таких глубоких американских персонажей, как Сокол или Капитан Америка.

Вы находите время для обоих странным? Черная вдова И четвертый сезон Странные вещи Забавный? Между Алексеем и Хубером, которых мы знаем по России, насколько эмоционально вы были погружены в советский период?

Да, в некоторой степени. Оба они причудливы и становятся все более реальными. В Странные вещи Версия «Советская Россия» и «Марвел» совершенно разные. Как Бруклин Спайка Ли в пастельных тонах; Вы можете не видеть Бруклин таким. Кинематографисты по-разному смотрят на Россию.

“к ХуберЭто было похоже на то, чтобы быть в Луна. “

Я думаю, что есть большая разница в том, что Хоппер – американец, заключенный в тюрьму в России. Это действительно странно, и мир ему чужд. Алексей – продюсер, большая надежда Советской России. Алексею было важнее заниматься этим. Для Хоппера это было похоже на пребывание на луне. Ученый, который не говорит на его языке, обижается на него и даже не хочет.

Я обсуждал это после того, как ушел из кино: как вы думаете, Алексей был хорошим отцом?

Это действительно хороший вопрос. Я рада, что вы это обсудили. Я думаю, люди должны это обсудить. У него явно много недостатков и он страдает от массового нарциссизма, но я думаю, что он понимает свои неудачи. Почувствуйте вину и раскаяние.

Думаю, на пути не было бы ударов, если бы у него был второй шанс? Ага. Он действительно сложный парень. Но думаю ли я, что он ничего не сделал правильно? Я думаю, что он пытается любить наилучшим образом, и ему следует отдать должное за это. Но я не уверен, что хочу, чтобы он стал папой.