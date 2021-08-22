Дэвид Хэй: Помните, когда Хеймейкер победил семифутового гиганта у Николая Валуева

В течение короткого периода времени Дэвид Хэй был лучшим боксером в мире.

заниматься боксом Он замер, когда «Хеймейкер» сделал, казалось бы, невозможное и вырвал титул WBA в супертяжелом весе из рук Николая Валуева холодной и унылой ночью на арене «Нюрнберг» в Германии.

Во многих отношениях это казалось невооруженным глазом парадоксальной полярностью; Хай, высокомерный и высокомерный британец; Валуев, грозный и грозный россиянин из фильма о Джеймсе Бонде.

Но если пойти немного глубже, различия начинают исчезать по мере того, как с каждым годом сходства становятся все более очевидными.

На тот момент у обоих бойцов было только одно поражение, в то время как Хэй победил Джона Руиса, человека, которого Валуев победил за год до того, как вернул себе пояс в декабре 2005 года.

Что еще более важно, они оказываются связанными кровной клятвой, которую разделяют лишь несколько сотрудников отдела секретности с начала 1900-х годов, объединенных одной общей целью – стать «чемпионом мира в тяжелом весе» любыми необходимыми средствами. .

Хэй, которому в то время было 29 лет, хорошо осознавал опасности, которые он взял на себя, готовясь к битве, которую просто описали как «Давид против Голиафа». Никакие другие слова не могут передать его должное.

«Мои воспоминания о ночи все еще живы», – сказал он. независимый В 2019 году. «Воспоминания о выходе на ринг, зная, что это все, я никогда не был в таком положении, когда это единственное, в чем вы убедили себя, свою семью и всех, кого вы знаете, что это все для.

«Я собираюсь стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Сомнения закрадываются в твою душу. Я сумасшедший? Я сумасшедший? Это правда? Я все это придумал в своей голове? У тебя есть все эти сомнения, но ты должен знать, что дело не только в том, что он может сделать ».

«Когда вы подходите к этому рингу, вам нужна уверенность, которая не является неправильной – я выполнил работу, я заплатил цену, я пожертвовал, и я сделал все возможное, чтобы дать моему телу наилучшие шансы на победу.

«Я упорно тренировался для этого боя, я был в идеальной форме, мне было 29, я был в расцвете сил, я был слишком отдохнувшим для всего, что принес на стол».

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Несмотря на некоторые ранние невзгоды, Хэй победил решением большинства, выиграв схватку по оценочным карточкам двух судей, при этом второй судья получил одинаковую оценку.

При этом он стал вторым человеком после Эвандера Холифилда, который объединил титулы чемпиона мира в тяжелом весе и стал чемпионом мира в тяжелом весе, что было необычным подвигом.

«Я сломал руку во втором раунде», – добавил он. “Большая рука справа. У этого парня была жесткая челюсть, и я сломал ему сустав.

«В боксе этого обычно не происходит – чья-то челюсть обычно ломается раньше, чем у вас сломается рука, когда вы ударите его».

«В последнем раунде я чуть не бросил его, чтобы действительно увеличить свой выигрыш в очках, но чтобы одержать победу на чужой земле против человека, продвигаемого Доном Кингом, у которого была немецкая команда промоушена, в Германии … Любое решение, которое было близко к после этого повредило бы моему Его преимуществу, поэтому мне действительно пришлось пойти на многое в своей тактике, чтобы убедиться, что он не нанесет больших ударов ».

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По сей день это, пожалуй, одно из величайших выступлений британского спортсмена за границей.

Хэй также рассказал о своем горячем желании реализовать свои амбиции на протяжении всей жизни, показывая, что он глубоко вдохновлен Сильвестром Сталлоне.

«Когда я увидел Сильвестра Сталлоне, когда Рокки Бальбоа едет в Россию на« Рокки IV », этот момент действительно вызвал у меня отклик, и по какой-то странной причине я с тех пор знал, что собираюсь стать чемпионом мира в супертяжелом весе и выиграю крупную российскую гонку. сделать это.”

«Я думал, что это будет моя судьба. Даже когда я стал профессионалом, мне было тринадцать, а Леннокс Льюис Я поверил, что он был чемпионом в супертяжелом весе и был 18-летним парнем.

«Даже когда я проиграл свой первый бой, я каким-то образом знал, что это было просто для того, чтобы укрепить меня морально или физически, или преподать мне урок, чтобы затем стать чемпионом мира в супертяжелом весе.

«Я чувствовал, что все, что я говорил, все, чего я хотел с детства, все они собрались за одну ночь».

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