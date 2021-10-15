Дэвид Эмис: британский депутат убит в результате нападения с ножом на собрании избирательного округа

69-летний Эймс, член парламента, представлявший Саутенд-Уэст в Эссексе, был зарезан около полудня человеком, который пришел на встречу с избирателями из своего избирательного округа, проходившую в методистской церкви в Ле-он-Си, рассказал очевидец на месте происшествия. Рейтер.

«Он был доставлен в службу экстренной помощи, но, к сожалению, скончался на месте происшествия», – заявила полиция Эссекса.

«25-летний мужчина был быстро арестован после того, как на место прибыли сотрудники полиции по подозрению в убийстве, и был найден нож», – добавил он.

На кадрах с воздуха видно, как несколько полицейских находятся возле церкви, а на месте происшествия находится санитарная авиация. Большой кордон простирался над Иствуд-роуд, где расположена церковь, за ней стояли зрители, а несколько переулков были закрыты.

Этот инцидент стал вторым убийством находящегося у власти британского депутата за пять лет после того, как депутат от лейбористской партии Джо Кокс была убита в своем избирательном округе в 2016 году. Политики были удивлены убийством Убийство Эймса вызвало шок в британском политическом спектре. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кейр Стармер написал в Твиттере: «Крайне шокирующие и шокирующие новости. Размышляя о Дэвиде, его семье и его сотрудниках». Жена премьер-министра Кэрри Джонсон написала в Твиттере, что Эймс «был таким добрым и добрым. Он был большим любителем животных и настоящим джентльменом. Это совершенно несправедливо. Мысли о его жене и их детях». Лейбористский мэр Лондона Садик Хан охарактеризовал Эймса как «великого государственного служащего», который «хотел бы быть депутатом». Саджид Джавид, министр здравоохранения Великобритании, охарактеризовал его как «великого человека, большого друга и выдающегося депутата, убитого в своей демократической роли». Дэвид Кэмерон, бывший премьер-министр Великобритании, сказал, что Эймс был «очень приятным и порядочным человеком» и «самым преданным членом парламента, которого вы могли бы надеяться встретить». READ В первом интервью из тюрьмы оптимист Навальный рассказывает о тюремной жизни Кэмерон сказал: «Слова не могут адекватно выразить ужас того, что произошло сегодня. Прямо сейчас мое сердце очень сочувствует семье Дэвида». После его смерти перед парламентом были спущены флаги перед половиной сотрудников. Эймс вошел в парламент в 1983 году, первоначально представляя избирательный округ Бэзилдона. С тех пор он неизменно служил в Палате общин, что сделало его одним из самых долгих депутатов Палаты представителей. Эймс был посвящен в рыцари в 2015 году за свою политическую службу. Согласно биографии на его веб-сайте, его основными областями знаний были уход за животными и защита жизни людей. Был женат, имел пятерых детей. Второй британский депутат убит за пять лет Внутри британского политического пузыря и за его пределами это убийство возродило воспоминания об ужасном убийстве Джо Кокса пятью годами ранее. Этот инцидент потряс нацию и привел к призыву к законодателям получить личную защиту в общественных местах – настроение, которое всплыло в пятницу после смерти Эймса. «Все избранные депутаты должны иметь возможность выполнять свою работу, не опасаясь физического или словесного нападения», – заявила коллега Эймса Элеонора Лэйнг, депутат от консервативной партии, в пятницу после обращения в твиттере. «То, что случилось сегодня с сэром Дэвидом Эмисом в Эссексе, непростительно». В книге, которую он написал в прошлом году о своем членстве в парламенте, Эймс сказал, что убийство Кокса было «совершенно неожиданным» и что это событие изменило способ взаимодействия депутатов с общественностью, особенно в отношении деятельности избирательного округа. «Эти участившиеся нападения испортили великую британскую традицию публичных встреч с избранными политиками», – написал он. Эймс добавил: «Я сам на протяжении многих лет испытывал неудобства со стороны посторонних представителей общественности на моей частной собственности. Мы регулярно проверяем наши замки». READ Китай заявляет, что провел учения по высадке на берег в провинции Фуцзянь напротив Тайваня. Члены парламента в Великобритании обычно встречаются с жителями в своих избирательных округах лицом к лицу во время «операций», и у них нередко есть сведения о безопасности. «Такое гневное и жестокое поведение в политике или в любых других сферах жизни недопустимо», – добавил Ян Дункан Смит, бывший лидер Консервативной партии Эймса.