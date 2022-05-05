Дэйв Чаппель опубликовал первое заявление о «тревожном» нападении

«Каким бы прискорбным и тревожным ни был этот инцидент, Шаппель продолжила шоу», — сказала Карла Симс, актриса Шаппеля, в заявлении для CNN. «Джейми Фокс и Крис Рок помогли успокоить публику своим хорошим чувством юмора, прежде чем Шаппель исполнил свою последнюю песню и представил музыкальных гостей вечера».
Полиция Лос-Анджелеса сообщила CNN, что человек, который обращался с Шаппелем, известный как Исайя Ли, был с ножом и находится под стражей.
Видеоклип показывает, как на Шаппеля нападают на сцене.
Пресс-секретарь полиции Лос-Анджелеса Лисет Ломелли сказала CNN, что Шаппель «закончил свою работу, и когда он ушел со сцены, мужчина, который был частью аудитории, вскочил на сцену и (d) столкнулся с этой знаменитостью на полу».
Лумеле сказал, что 23-летний Ли был арестован по обвинению в нападении с применением смертоносного оружия и доставлен в больницу для лечения. Она добавила, что жертва «в результате преступления не пострадала».
Люмеле сказал, что это было «лезвие ножа».
Офицер полиции Лос-Анджелеса Росарио Сервантес сообщил CNN, что у подозреваемого был нож, который был точной копией пистолета.
Позже полиция опубликовала фотографии оружия, которое было собрано и изъято в качестве улики, согласно заявлению полицейского управления Лос-Анджелеса.
Симс сказал, что Шаппель «полностью сотрудничает» с полицией в расследовании инцидента.
Мотив нападения остается неясным.
Также неясно, подавал ли Шапель официальное заявление в полицию.
Шаппель выступал на «Netflix — это шутка: фестиваль».
«Мы глубоко заботимся о безопасности наших создателей и решительно защищаем право стендап-комиков выступать на сцене, не опасаясь насилия», — заявил представитель Netflix в заявлении CNN.
Джейд Саймон, зритель, присутствовавший на шоу, рассказал CNN, что Шаппель заканчивал свой сет и собирался исполнить мюзикл, когда на сцену вышел мужчина и заговорил с комиком.
Саймон сказал, что сидел в третьем ряду и наслаждался шоу со своими друзьями, когда стал свидетелем аварии.
«Кто-то перед нами только что поднялся на сцену. Я подумал:« Что происходит? Это пришло прямо из зала. Саймон сказал CNN: «Следующее, что я знаю, это то, что он бросается на Дэйва и с большой силой бьет его об пол. Тебе нравится то, что происходит?»
Рэйчел Крейн из CNN была в аудитории и описала потрясения, последовавшие за нападением.
По словам Крейна, на подозреваемом был рюкзак. Его вытащили на сцену справа, где его подавляли, когда Шаппель сказал: «Не делай этого на сцене, сними это».
CNN связался с пожарной службой Лос-Анджелеса и Голливудом Пауэллом для получения дополнительной информации.
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