Дэйв Чаппель опубликовал первое заявление о «тревожном» нападении

«Каким бы прискорбным и тревожным ни был этот инцидент, Шаппель продолжила шоу», — сказала Карла Симс, актриса Шаппеля, в заявлении для CNN. «Джейми Фокс и Крис Рок помогли успокоить публику своим хорошим чувством юмора, прежде чем Шаппель исполнил свою последнюю песню и представил музыкальных гостей вечера».

Полиция Лос-Анджелеса сообщила CNN, что человек, который обращался с Шаппелем, известный как Исайя Ли, был с ножом и находится под стражей.

Видеоклип показывает, как на Шаппеля нападают на сцене.

Пресс-секретарь полиции Лос-Анджелеса Лисет Ломелли сказала CNN, что Шаппель «закончил свою работу, и когда он ушел со сцены, мужчина, который был частью аудитории, вскочил на сцену и (d) столкнулся с этой знаменитостью на полу».

Лумеле сказал, что 23-летний Ли был арестован по обвинению в нападении с применением смертоносного оружия и доставлен в больницу для лечения. Она добавила, что жертва «в результате преступления не пострадала». Люмеле сказал, что это было «лезвие ножа». Офицер полиции Лос-Анджелеса Росарио Сервантес сообщил CNN, что у подозреваемого был нож, который был точной копией пистолета. Позже полиция опубликовала фотографии оружия, которое было собрано и изъято в качестве улики, согласно заявлению полицейского управления Лос-Анджелеса. Симс сказал, что Шаппель «полностью сотрудничает» с полицией в расследовании инцидента. Мотив нападения остается неясным. Также неясно, подавал ли Шапель официальное заявление в полицию. Шаппель выступал на «Netflix — это шутка: фестиваль». «Мы глубоко заботимся о безопасности наших создателей и решительно защищаем право стендап-комиков выступать на сцене, не опасаясь насилия», — заявил представитель Netflix в заявлении CNN. Джейд Саймон, зритель, присутствовавший на шоу, рассказал CNN, что Шаппель заканчивал свой сет и собирался исполнить мюзикл, когда на сцену вышел мужчина и заговорил с комиком. READ App Store в России потерял почти 7000 приложений после вторжения в Украину, но некоторые приложения Big Tech остались Саймон сказал, что сидел в третьем ряду и наслаждался шоу со своими друзьями, когда стал свидетелем аварии. «Кто-то перед нами только что поднялся на сцену. Я подумал:« Что происходит? Это пришло прямо из зала. Саймон сказал CNN: «Следующее, что я знаю, это то, что он бросается на Дэйва и с большой силой бьет его об пол. Тебе нравится то, что происходит?» Рэйчел Крейн из CNN была в аудитории и описала потрясения, последовавшие за нападением. По словам Крейна, на подозреваемом был рюкзак. Его вытащили на сцену справа, где его подавляли, когда Шаппель сказал: «Не делай этого на сцене, сними это». CNN связался с пожарной службой Лос-Анджелеса и Голливудом Пауэллом для получения дополнительной информации.