Дэнни Бойл рассказал о не снятом ранее фильме о Джеймсе Бонде

снимок экрана : YouTube

еще в 2018 году, босс Он собирался сделать Дэнни Бойла двадцать пятое Джеймс Бонд Фильм со своим партнером по сценарию Джоном Ходжем. После некоторых творческих разногласий режиссер покинул проект. это стало бы Нет времени умирать и Даниэль финал Крейга Согнись, как Бонд. Теперь мы знаем, каким может быть невиданное ранее мнение Бойла о франшизе.

Недавно в интервью с Уважаемое Соединенное КоролевствоБойл рассказал о том, на что была бы похожа его фотография агента 007. «Странно — Сейчас он был бы очень объективен… Все происходит в России, откуда, конечно же, Бонд пришел из времен холодной войны, — сказал Бойл. «Он был установлен в современной России и вернулся к своим истокам, и они просто потеряли, как бы это сказать… Они потеряли веру в нее. Это было действительно позор».

для него Бойль сказал, что он ушел потому, что его бы не было. в состоянии сделать фильм вызов Франшиза, с примечанием «Они хотят, чтобы вы немного освежили его». а Если он захочет снова Побалуйте себя огромной интеллектуальной собственностью, такой как Бонд, автор, известный многожанровыми фильмами, которые охватывают 28 дней спустя, Трейнспоттинг, И вчера Он ответил: «Я так не думаю… Я усвоил урок, что я не отрезан [for franchises]В противном случае вы копаете ту же яму. Я предпочитаю не совсем в мейнстримной кинофраншизе, вот честный ответ. Я многое узнал о себе благодаря Бонду, и я работаю в партнерстве со сценаристами, и я не готов расстаться с этим».

Несмотря на то, что он не видел, как берет на себя шпионскую сеть Он уже предложил актеров, которые, по его мнению, могут это сделать. Этаж 007 : Бэтмен звезда Роберт Паттерсон «Это была бы прекрасная связь, » Рядом Папа Исейдо от может уничтожить тебя.

Хотите больше новостей о io9? Узнайте, когда ожидать последние новости чудо И Звездные войны Релизы, что дальше Вселенная DC в кино и на телевиденииИ все, что вы хотите знать о нем Дом Дракона И Властелин колец: Кольца власти.