Дэн Хаузер, сценарист Grand Theft Auto и основатель Rockstar, открыл новую студию.

Раскрыт последний проект Дэна Хаузера. Об этом сообщил соучредитель Rockstar Games и соавтор Grand Theft Auto. Глупые проекты Он сгенерирует новый IP-адрес на всех платформах и для всех форматов.







Хаузер, покинувший Rockstar в 2020 году, нанял компанию Absurd Ventures in Games в середине 2021. Заявление в четверг — первое официальное заявление Хаузера о том, что он стоит за новой студией.

«Мы создаем Absurd Ventures, чтобы создавать новые миры и рассказывать отличные истории, где бы и как бы мы ни находились», — сказал Хаузер в пресс-релизе. В заявлении говорится, что Absurd Ventures стремится создавать повествовательные миры и персонажей для «различных жанров, независимо от среды, для живых выступлений и анимации, видеоигр и другого интерактивного контента, книг, графических романов и письменных подкастов».

Компания Absurd Ventures была официально анонсирована двухминутным видео, демонстрирующим абсурдность названия компании. Состоящее из стоковых и оригинальных кадров (одна сцена показывает танцующую группу зомби; другая показывает молодого человека, подметающего лес), видео спрашивает: «Можно ли мне снова мечтать, или ты собираешься попробовать?» продать мне что-нибудь?» Можно ли задавать вопросы или нет? Что ты собираешься вывести меня и расстрелять?

49-летний Хаузер основал Rockstar Games вместе со своим братом Сэмом в 1998 году. Студия/издатель наиболее известна сериями Grand Theft Auto и Red Dead Redemption, а также франшизой Max Payne и недавними играми, такими как Хулиган, преследуйИ Лос-Анджелес Нуар.

Он был главным писателем Grand Theft Auto 5 И Red Dead Redemption 2, Два крупнейших запуска с точки зрения продаж за последнее десятилетие. Он также был продюсером и писателем Терроризировать (2006) и Макс Пейн 3 (2012).

В феврале 2020 года Rockstar объявила, что Дэн Хаузер покидает компанию после последовавшего длительного перерыва. Красное мертвое искупление 2Запуск осенью 2018 года.

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