Евгений В. Пригожин, Президент России Владимир Васильевич. Он незаметно наживался на своих личных связях с Путиным, выигрывая выгодные контракты на поставку продуктов питания и строительство с российским правительством, а также создавая группу наемников, известную как Вагнер.
После вытеснения его ополченцев на Украине, их ряды пополнились новобранцами из пленных. Пригожин стал публичной фигурой, использующей социальные сети, чтобы превратить жесткие высказывания и жестокость в свой личный бренд.
В пламенном видео, размещенном в социальных сетях в пятницу, г-н. Пригожин пригрозил вывести свою милицию из Багмута на следующей неделе, где он бросил тысячи преступников в самое сердце обороны Украины. Вниз с другой стороны.
Ссылаясь на отсутствие боеприпасов, Г. Пригожин предъявил ультиматум после того, как прошел среди рядов тел, которые, как он утверждал, были бойцами Вагнера, убитыми в битве при Багмуде. Министр обороны России Сергей К. Шойгу и генерал Валерий В. По его словам, ответственность за их гибель несет начальник Генерального штаба армии Герасимов.
Этот бизнесмен, известный как «повар Путина» из-за его сделок с Кремлем и российскими военными, является г-ном Путиным. Пригожин пожаловался на нехватку боеприпасов и пригрозил покинуть город, но предварительно не назвал дату. Неизвестно, последует ли он на этот раз.
Нецензурную брань и неуважение к закону, г. Путин, г. Верный не кому иному, как Пригожину, он стал символом безжалостной, бессовестной, беззаконной, военной России. Мистер. Стремление Пригожина к вниманию особенно примечательно тем, что он признался в создании Вагнера только прошлой осенью.
Но г. На подъеме Пригожина есть препятствия. Он сталкивается с негативной реакцией общественности на своей родной базе в Санкт-Петербурге, поскольку стремится установить контроль над политикой второго по величине города России. И его преследовали открытые вопросы и критика в Москве, где аналитики подозревают, что его вербовка заключенных и одобрение внесудебных казней имеют широкое распространение.
Мистер. Пригожин вступил в бой, расширив присутствие Вагнера в Украине после того, как первая попытка Кремля захватить столицу Киев потерпела неудачу в начале прошлого года. В то время «Частная военная компания» вела активную деятельность в Сирии и Африке, где она работала от имени российского правительства и г. Это также служило интересам собственного бизнеса Пригожина.
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