Евгений В. Пригожин, Президент России Владимир Васильевич. Он незаметно наживался на своих личных связях с Путиным, выигрывая выгодные контракты на поставку продуктов питания и строительство с российским правительством, а также создавая группу наемников, известную как Вагнер.

После вытеснения его ополченцев на Украине, их ряды пополнились новобранцами из пленных. Пригожин стал публичной фигурой, использующей социальные сети, чтобы превратить жесткие высказывания и жестокость в свой личный бренд.

В пламенном видео, размещенном в социальных сетях в пятницу, г-н. Пригожин пригрозил вывести свою милицию из Багмута на следующей неделе, где он бросил тысячи преступников в самое сердце обороны Украины. Вниз с другой стороны.

Ссылаясь на отсутствие боеприпасов, Г. Пригожин предъявил ультиматум после того, как прошел среди рядов тел, которые, как он утверждал, были бойцами Вагнера, убитыми в битве при Багмуде. Министр обороны России Сергей К. Шойгу и генерал Валерий В. По его словам, ответственность за их гибель несет начальник Генерального штаба армии Герасимов.