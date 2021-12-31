Россия Евгений РыловДвукратный олимпийский чемпион летних Игр в Токио, Япония, был удостоен Серебряной награды Министерства энергетики за 2021 год.

Федерация спортивных журналистов России ежегодно организует вручение Серебряных наград Минэнерго российским спортсменам и тренерам, отличившимся за последний год. 25-летний Рылов выиграл золото на дистанциях 100 и 200 метров на спине для Олимпийского комитета России (ОКР) на Олимпийских играх этого года в Токио, Япония.

Это второй раз, когда Рылов был удостоен Кубка Министерства энергетики США, который он уже выигрывал в 2017 году после того, как снова взял золото в беге на 200 метров на чемпионате мира по водным видам спорта в том же году в Будапеште, Венгрия.

Удостоенная наград биография Рылова накапливалась на протяжении всей его карьеры. В 2018 году журнал GQ Russia назвал его лучшим спортсменом, и в этом году он снова разделил эту честь с 4 другими российскими спортсменами.

Среди победителей конкурса DOE Additional Awards 2021 от Paralympian Aquarium Я знаю калинуХудожественное плавание — спортсмен Светлана Ромашина И вся сборная России по техническому плаванию.

Предыдущие пловцы, выигравшие серебряные медали, включены Министерством энергетики. Александр Попов (2003), Анастасия Зуева (2011), Юлия Ефимова (2007, 2010, 2013, 2019), Влад Морозов (2014), Евгений Рылов (2017) И Климент Колесников (2018.