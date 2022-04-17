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Евреи в Украине наслаждаются сидром в условиях комендантского часа

18 апреля, 2022
Apollinariya Soloveva
Празднование Пасхи на войне: евреи в Украине наслаждаются садиром в условиях комендантского часа

Песах военного времени в этом украинском портовом городе, поскольку оставшееся еврейское население празднует свободу над тиранией, несмотря на то, что их общины разбросаны войной по Европе и миру, во второй раз за последнее столетие.

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