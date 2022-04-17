Евреи в Украине наслаждаются сидром в условиях комендантского часа

По оценкам ООН, 4,8 миллиона украинцев, в том числе многие евреи, покинули свои дома из-за войны.

Многим еврейским лидерам было трудно достать пасхальные продукты из-за войны, которая привела к трудностям в цепочках поставок, оставив грузовики на границе и мацу в порту.

В Одессе проживает одна из крупнейших еврейских общин в постсоветской Восточной Европе.

Одесса, Украина — Путешествие в исторический отель вдоль Черного моря через контрольно-пропускные пункты и вход с темной стороны. Внутри роскошный свет в коридоре приглушен, а шторы задернуты. На маленьком столике у входа лежат четыре стопки мацы.

добро пожаловать в Песах военного времени в этом украинском портовом городе, поскольку оставшееся еврейское население празднует свободу над тиранией, несмотря на то, что их общины разбросаны войной по Европе и миру, во второй раз за последнее столетие.