Евровидение запрещает крупным спортивным и развлекательным компаниям покидать территорию России из-за вторжения — полный список здесь

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Конкурс песни «Евровидение», чрезвычайно популярный международный конкурс авторов песен, не допустит участия российской работы в этом году из-за опасений, что включение страны может «дискредитировать конкурс» в то время, когда Россия сталкивается с негативной реакцией всего мира на вторжение в Украину. . . .
Ключевые факты
Переслать Россия бар Конкурс является отражением позиции Европейского вещательного союза ранее на этой неделе, когда он заявил, что России по-прежнему будет разрешено участвовать в конкурсе этого года, запланированном на май в Турине, Италия.
Евровидение — не единственное событие, с которого Россию сняли с тех пор, как страна вторглась в Украину: УЕФА Передача Финал мужской европейской Лиги чемпионов проходит из Санкт-Петербурга во Францию, а это требует, чтобы российские и украинские клубы и сборные проводили домашние матчи на нейтральных стадионах.
Формула 1 тоже отменен эти годы Гран-при Россиикоторый должен был состояться в Сочи в сентябре, сообщила ассоциация в пятницу.
То Международная федерация конькобежного спорта Он заявил, что отменит или забронирует другое место для проведения оставшихся мероприятий Кубка мира, запланированных в России в этом сезоне, и этот шаг, по его словам, затронет шесть мероприятий.
Дельта приостановленный Его партнерство с российской авиакомпанией «Аэрофлот» больше не позволит клиентам бронировать билеты на рейсы этих двух компаний по одному и тому же билету.
немецкий футбольный клуб Шальке 04 Он заявил, что уберет логотип своего основного спонсора «Газпром» — газовой компании, контрольный пакет акций которой принадлежит российскому государству, — с футболок игроков.
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Реакция на вторжение России в Украину в четверг была быстрой. Официальные лица всего мира осудили то, что президент России Владимир Путин в четверг назвал «специальной военной операцией», направленной против России. Тысячи протестующих присоединились к митингам против вторжения как минимум в дюжине стран.
углубленное чтение
Блог Forbes Ukraine Live
На снимках: Антивоенные протестующие вокруг глобального митинга в поддержку Украины (Форбс)
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