Евровидение запрещает крупным спортивным и развлекательным компаниям покидать территорию России из-за вторжения — полный список здесь

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Конкурс песни «Евровидение», чрезвычайно популярный международный конкурс авторов песен, не допустит участия российской работы в этом году из-за опасений, что включение страны может «дискредитировать конкурс» в то время, когда Россия сталкивается с негативной реакцией всего мира на вторжение в Украину. . . .

Томас Рагги, Дамиано Давид, Виктория Де Анджелис и Итан Торкио из Manskin из Италии взаимодействуют с … [+] Этап победы в песне «Zitti e buoni» во время финала 65-го конкурса песни «Евровидение», который прошел в Rotterdam Ahoy 22 мая 2021 года в Роттердаме, Нидерланды. Гетти Изображений



Ключевые факты

Переслать Россия бар Конкурс является отражением позиции Европейского вещательного союза ранее на этой неделе, когда он заявил, что России по-прежнему будет разрешено участвовать в конкурсе этого года, запланированном на май в Турине, Италия. Евровидение — не единственное событие, с которого Россию сняли с тех пор, как страна вторглась в Украину: УЕФА Передача Финал мужской европейской Лиги чемпионов проходит из Санкт-Петербурга во Францию, а это требует, чтобы российские и украинские клубы и сборные проводили домашние матчи на нейтральных стадионах. Формула 1 тоже отменен эти годы Гран-при Россиикоторый должен был состояться в Сочи в сентябре, сообщила ассоциация в пятницу. То Международная федерация конькобежного спорта Он заявил, что отменит или забронирует другое место для проведения оставшихся мероприятий Кубка мира, запланированных в России в этом сезоне, и этот шаг, по его словам, затронет шесть мероприятий. Дельта приостановленный Его партнерство с российской авиакомпанией «Аэрофлот» больше не позволит клиентам бронировать билеты на рейсы этих двух компаний по одному и тому же билету. немецкий футбольный клуб Шальке 04 Он заявил, что уберет логотип своего основного спонсора «Газпром» — газовой компании, контрольный пакет акций которой принадлежит российскому государству, — с футболок игроков.

основной фон

Реакция на вторжение России в Украину в четверг была быстрой. Официальные лица всего мира осудили то, что президент России Владимир Путин в четверг назвал «специальной военной операцией», направленной против России. Тысячи протестующих присоединились к митингам против вторжения как минимум в дюжине стран.

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Блог Forbes Ukraine Live

На снимках: Антивоенные протестующие вокруг глобального митинга в поддержку Украины (Форбс)