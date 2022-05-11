Евровидение-2022: вот кто пока выйдет в гранд-финал

Гранд-финал состоится в субботу после второго раунда полуфинала, который пройдет в четверг в Турине, Италия.
Украина и другие страны обратились в Европейский вещательный союз с просьбой не допустить участия России.
Оркестр Калуша занял второе место в Национальном финале Украины, но выиграл зрительское голосование. В конечном итоге они были выбраны для замены Алины Бах, которая отказалась от участия в конкурсе из-за разногласий по поводу ее поездки в подконтрольный России Крым.
17 стран подали заявку в первый раунд полуфинала, а 18 стран должны пройти в следующий этап.
В финале в отборочных примут участие 20 стран, а также так называемая «большая пятерка» (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), страны, которые автоматически попадут в финал. Принимающая страна также получила место в финале, но принимающая сторона Италии в этом году уже включена.
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