Евровидение-2022: вот кто пока выйдет в гранд-финал

Гранд-финал состоится в субботу после второго раунда полуфинала, который пройдет в четверг в Турине, Италия.

После конкурса вторника еще идет конкурс музыкантов, представляющих следующие провинции: Швейцарию, Армению, Исландию, Литву, Португалию, Норвегию, Грецию, Украину, Молдову и Нидерланды.

Оркестр Калуша, который представляет Украину, является большим фаворитом на победу, по словам Джонни Вейра, который вел освещение музыкального конкурса в США на потоковом сервисе Peacock.

Еще в феврале организаторы Евровидения поддались общественному давлению и решили не допускать Россию к участию в конкурсе. Европейский вещательный союз, организующий конкурс, изначально решил, что позволит исполнителям представлять страну, несмотря на вторжение страны в Украину. Она изменила курс менее чем через 24 часа.

«Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса в Украине включение российского участия в конкурсе этого года дискредитирует конкурс», — говорится в опубликованном тогда заявлении. Украина и другие страны обратились в Европейский вещательный союз с просьбой не допустить участия России. Оркестр Калуша занял второе место в Национальном финале Украины, но выиграл зрительское голосование. В конечном итоге они были выбраны для замены Алины Бах, которая отказалась от участия в конкурсе из-за разногласий по поводу ее поездки в подконтрольный России Крым. 17 стран подали заявку в первый раунд полуфинала, а 18 стран должны пройти в следующий этап. В финале в отборочных примут участие 20 стран, а также так называемая «большая пятерка» (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), страны, которые автоматически попадут в финал. Принимающая страна также получила место в финале, но принимающая сторона Италии в этом году уже включена.