Евровидение-2023: Гранд-финал впервые в кинотеатрах

Автор Стивен Макинтош

развлекательный репортер

4 часа назад

Подпись к фотографии, Алеша Диксон (на фото в 2021 году) будет вести соревнование вместе с Грэмом Нортоном, Ханной Уоддингем и Джулией Сниной.

Гранд-финал конкурса песни «Евровидение» впервые будет транслироваться в прямом эфире в кинотеатрах по всей Великобритании.

Ливерпуль примет турнир в субботу, 13 мая, после полуфинала, который состоялся ранее на этой неделе.

Организаторы говорят, что выступления будут поощрять маскарадные костюмы и пение.

Персональные билеты на Гранд-финал на Ливерпуль Арене были распроданы менее чем за 40 минут после того, как они были выпущены в начале этого месяца.

Отдельно также было подтверждено, что TikTok второй год будет официальным развлекательным партнером конкурса.

Джон Трэверс из CinemaLive, который будет транслировать мероприятие в кинотеатры, сказал, что компания «рада» сотрудничать с BBC, чтобы перенести конкурс на большой экран.

«Мы хотим, чтобы зрители развлекались, собирались группами, одевались в ваши модные наряды и собирались вместе, чтобы насладиться этим историческим событием на большом экране», — сказал он.

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Билеты на кинопоказы, которые транслируются более чем в 500 кинотеатрах, можно будет купить с 10:00 по московскому времени в понедельник (27 марта).

Зрители также смогут увидеть предварительный просмотр нового шоу о свиданиях BBC Three «Я поцеловал мальчика», которое представила Данни Миноуг, до того, как Гранд-финал начнется в 20:00 по московскому времени.

Подпись к фотографии, Цвета украинского флага видны по всему Ливерпулю, включая статую Суперламбананы.

Конкурс проводится в Ливерпуле после того, как Сэм Райдер, приехавший из Великобритании в прошлом году, занял второе место в украинском Калушском оркестре.

Поскольку российское вторжение в Украину помешало стране-победительнице провести конкурс 2023 года, организаторы вместо этого заявили, что Великобритания проведет шоу от их имени.

Конкурс будут вести звезда Теда Лассо Ханна Уоддингем, судья British Got Talent Алеша Диксон, украинская певица Юлия Санина и ведущий ток-шоу Грэм Нортон, который также комментирует Евровидение для британской телеаудитории.

Подпись к фотографии, Лулу, Нортон и прошлогодний британский участник Сэм Райдер недавно присоединились к имитационной панели Евровидения для облегчения мультфильма.

Тем временем Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил, что выбрал TikTok для прямой трансляции конкурса, а также для выпуска эксклюзивных шоу и закулисного контента.

Это произошло после того, как британский парламент заявил в четверг, что запретит использование китайского приложения на своих устройствах и в сетях по соображениям безопасности.

«Миллионы новых поклонников конкурса песни «Евровидение» узнали об этом событии через TikTok в прошлом году, и мы знаем, что еще миллионы будут в восторге от особенного события в этом году в Ливерпуле», — сказал «Евровидению» Мартин Остердал, исполнительный супервайзер EBU.

TikTok также стал партнером Visit Liverpool после того, как город был выбран для проведения конкурса от имени прошлогоднего победителя Украины из-за российского вторжения.